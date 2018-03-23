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AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 07:20 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 7 Nisan'daki kongresi öncesinde adaylığını kefenli basın toplantısıyla açıklayan Aydın Arabacı, "Kefenimi yanımda getirdiğime bakmayın zaten bu yola girerken giydim sayılır. Bizi hiç kimse bu yoldan geri çeviremez" dedi.

Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan Aydın Arabacı, “Partimin tavan ve tabanından gelen talep üzerine başkanlık için aday oldum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’daki yükünü hafifletmek için adayız. Sonuç odaklı çalışarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Herkese ulaşarak vatandaşlarımızın yüreklerine dokunacağız. Amatör bir ruhla profesyonel çalışacak bir ekip oluşturduk. Tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmayacağız” dedi.

Eşinden ve çocuklarından helallik aldığını dile getiren Arabacı, yanında getirdiği kefen bezini de vücuduna sarıp, “Kefenimi yanımda getirdiğime bakmayın, zaten bu yola girerken giydim sayılır. Bizi hiç kimse bu yoldan geri çeviremez. Yalnızca Recep Tayyip Erdoğan ya da danışmanları arar, ‘O salona kol kola gireceksiniz, parti için olmasın böyle ayrılıklar’ der ancak o zaman o salona gerekirse kol kola da gireriz” diye konuştu.

“3 AYDA YÜZDE 10 OYLARI ARTTIRACAĞIZ”

İl başkanlığına seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini Aydın’da altın harflerle yazdıracaklarını kaydeden Arabacı, “İlk 3 ay içinde AK Parti’nin oyunu, Aydın’da yüzde 10 artıracağız. Çünkü biz sokaktayız ve halka temas ediyoruz, kapalı kapılar ardında siyaset yapmıyoruz. Kazandığımızda o il binasına girmeden önce, ben ve ekibim, İl Başkanlığı makam odasının kapısını yıkacağız. Herkes girecek derdine anlatacak, biz de çözüm odaklı olacağız. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Her kesimin oyunu alacağız. Her ne olursa olsun, kim ne derse desin 7 Nisan günü o salonda olacağız. Baskılara, tekliflere boyun eğmeyeceğiz. Biz koltuk için gelmedik. Bizim çok şükür her yerde oturacak bir koltuğumuz var. Hepimizin zaten birer makamı var. Ticarette hatalar yaptık, ders aldık. Ben ticarete, pazarda maydanoz satarak başladım. Halkın her tabakasına açığım. Makama, koltuğa aç değiliz. Biz hizmet için varız, hizmet için geliyoruz” diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Aydın İl Başkanlığı Aydın Arabacı

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