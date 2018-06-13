AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Muharrem İnce'nin geçtiğimiz gün Esenyurt'ta yaptığı konuşmaya tepki gösteren Alatepe, "Bir ülkenin devlet başkanlığına aday oluyorsun, hatta gösteriliyorsun. Sizi partiden uzaklaştırmak için ortaya atıyorlar. Gelip Esenyurt Meydanı’na çıkıyorsun. Koskoca ipince adamsın. Uğraştığın kişi 6 aylık bir belediye başkanı. Gücünüz 6 ay önce başkan olmuş bana mı yetiyor. Vallahi yetmez. Vallahi benle uğraştığınız yerde kalibreniz Cumhurbaşkanımıza hiç yetmez. Muharrem İnce bakacak, bilgileri doğru alacak. Bilgileri hep yanlış. Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Yanlış yapıyor. Kalibresi yetmez. Ben buradayım” diye konuştu.

'İNCE'NİN BOYUNU AŞAN LAFLAR'

Başkan Ali Murat Alatepe, 1 Nisan’da yaptığı ve Muharrem İnce’nin de diline doladığı meşhur birlik konuşması hakkında ise şunları söyledi:

Şimdi sizlerle iki paragraf paylaşmak istiyorum. Yorumu da size bırakacağım. Bu okuyacağım paragrafların yorumu Muharrem İnce'nin boyunu aşan laflar. Zaten sıkıntı duyduğu laflar bunlar. Bunun için de gelip burada, Esenyurt’ta, bizim evimizde haddini aşmış. 1 Nisan'da şöyle bir şey konuştum. Karadenizli hemşerilerimizin şehitleri anma programı etkinliğinde bu konuşmayı yaptım. O günün özüne uygun olarak şunu demişim. ‘Gelin hep birlikte Esenyurtlu olalım. Gelin hep birlikte Türkiyeli olalım. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak hizmet etme şerefine birlikte varalım. Bizim birlik olmaya ihtiyacımız var. İşte zorlarına giden kısım bu. Bizim bu teklifleri etmemiz zorlarına gidiyor. Bizim birlikte olmaya ihtiyacımız var.