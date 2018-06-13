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AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin geçtiğimiz gün Esenyurt’ta yaptığı konuşmaya sert bir şekilde cevap verdi. Alatepe, Muharrem İnce’ye hitaben, “Esenyurt’ta, bizim evimizde haddini aşmış. Gücün 6 ay önce göreve gelmiş belediye başkanına mı yetiyor. Senin gücün bana yetmez, Cumhurbaşkanımıza hiç yetmez. Sen onun kalibresinde değilsin’’ dedi.

Muharrem İnce'nin geçtiğimiz gün Esenyurt'ta yaptığı konuşmaya tepki gösteren Alatepe, "Bir ülkenin devlet başkanlığına aday oluyorsun, hatta gösteriliyorsun. Sizi partiden uzaklaştırmak için ortaya atıyorlar. Gelip Esenyurt Meydanı’na çıkıyorsun. Koskoca ipince adamsın. Uğraştığın kişi 6 aylık bir belediye başkanı. Gücünüz 6 ay önce başkan olmuş bana mı yetiyor. Vallahi yetmez. Vallahi benle uğraştığınız yerde kalibreniz Cumhurbaşkanımıza hiç yetmez. Muharrem İnce bakacak, bilgileri doğru alacak. Bilgileri hep yanlış. Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Yanlış yapıyor. Kalibresi yetmez. Ben buradayım” diye konuştu.

'İNCE'NİN BOYUNU AŞAN LAFLAR'

Başkan Ali Murat Alatepe, 1 Nisan’da yaptığı ve Muharrem İnce’nin de diline doladığı meşhur birlik konuşması hakkında ise şunları söyledi:

Şimdi sizlerle iki paragraf paylaşmak istiyorum. Yorumu da size bırakacağım. Bu okuyacağım paragrafların yorumu Muharrem İnce'nin boyunu aşan laflar. Zaten sıkıntı duyduğu laflar bunlar. Bunun için de gelip burada, Esenyurt’ta, bizim evimizde haddini aşmış. 1 Nisan'da şöyle bir şey konuştum. Karadenizli hemşerilerimizin şehitleri anma programı etkinliğinde bu konuşmayı yaptım. O günün özüne uygun olarak şunu demişim. ‘Gelin hep birlikte Esenyurtlu olalım. Gelin hep birlikte Türkiyeli olalım. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak hizmet etme şerefine birlikte varalım. Bizim birlik olmaya ihtiyacımız var. İşte zorlarına giden kısım bu. Bizim bu teklifleri etmemiz zorlarına gidiyor. Bizim birlikte olmaya ihtiyacımız var.

'DÜNYANIN EN ŞANSLI İNSANLARI SURİYELİLER'

Dünyanın en şanslı insanları Suriyeliler. Niye mi? Çünkü bizim gibi komşuları var. Aldık bağrımıza bastık, aşımızı paylaştık, hanemizi paylaştık. Ama böyle bir şey bizim başımıza gelse gidecek bir yerimiz dahi yok. Bizi kimse kabul etmez. Afrin'de 2 günde bitecek bir operasyonu sırf bir sivilin daha canı yanmasın diye 57 günde tamamladık. Biz biliyoruz ki Afrin'de yapmasaydık bu savaşı, Gaziantep'te yapacaktık, Maraş'ta, Konya'da Ankara'da yapacaktık. Şu toplanan kalabalıkla binecektik araçlarımıza Ankara’yı savunmaya gidecektik. Bu gün Mehmetçiğimiz bu olmasın diye, huzur bu ülkeden ayrılmasın diye orada bu savaşı veriyor. Verirken de o huzur sadece burada değil oradaki Kürt’e de, Arap’a da, Türk'e de, Türkmen’e de hatta Hıristiyan’a da huzur gelsin diye veriyor.

'ŞOV YAPIYOR'

Bizim kardeşliğimizi tutmamız lazım, kardeş olmamız lazım. Bunu kaybedersek ne olur. Söylediğim nokta bu. Bunu kaybedersek Esenyurt’u kaybederiz. Bunu kaybedersek İstanbul'u kaybederiz. Kardeşliğimizi kaybedersek Kudüs'ü ve Mekke'yi kaybederiz. Benim söylediğim bu. Gelmiş burada Esenyurt'u kaybetmekle Mekke mi kaybedilir diyor? Evet kaybedilir. Benim söylediğimi yalnız yerel anlamda, siyasi anlamda seçim anlamında değil. Biz onu kaybetmeyeceğimizi biliyoruz. Biz sizi 12-0 hükmen yenmişiz zaten. Her seçimde karşımıza çıkmışsınız, boyunuzun ölçüsünü almışsınız, almaya da devam edeceksiniz. Çünkü millet bizim arkamızda, sizin arkanızda olmayan şey bizim arkamızda. Bunu anlamanız gerekiyor. Sayın Muharrem İnce'nin Allah yolunu açık etsin, her halde bu seçimin sonunda CHP'lilere genel başkan olur. Cumhurbaşkanı olamaz ama o partinin başına, Kılıçdaroğlu’nun başkanı olur diye düşünüyorum.

Başkan Alatepe, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun Esenyurt’ta bazı muhtarlara bilgisayar dağıtmasını da eleştirerek, “Bir belediye başkanı işini gücünü bırakmış gelip burada muhtarlarımıza bilgisayar dağıtıyor. Bakırköylünün parasıyla gelip burada şov yapıyor. Kardeşim senin kalibren de buraya yetmez. Yetmedi, buraya geldin boyunun ölçüsünü aldın gittin. Seçmediler seni gönderdiler, Demek ki seninle olmuyor. Demek ki sende bir eksiklik var, Esenyurt'a uymayan bir şey var. Bunu Bakırköylülere havale ediyorum. Bakırköy’ün parasıyla gelip burada hava atmasın. Esenyurt'un parası çok, bütçesi çok geniş. Bakırköy'de yapamayacağınız işleri yaparız, orada aklın durur, dimağın şaşar. Bunu buradan söylüyorum, o da haddini bilsin. Biz burada haddimizle bir seçim geçiriyoruz. Kimseye laf etmiyoruz, edebimizden saygımızdan vazgeçmiyoruz” diye konuştu.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bence sen oraya fazla ısınma sonuçta kalıcı değilsin. Boyundan büyük laf etme.
BUNU BİR OKULN TEMEL ATMA TÖRENİNDEMİ SÖYLÜYORSUN..YAZIK ORDA YENİ NESİLLER BARIŞ KARDEŞLİK AHLAKTAN BAHSET..İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ASMAK KESMEK
SAYIN BELEDİYE BAŞKANI....SİZDE HADDİNİZİ AŞMIŞSINIZ.....
siz 20 senedir haddini aşıyorsunuz onu ne yapacağız??? bir laf vardır iğneyi kendine çuvaldızı ele batır derler
korku insana neler yaptırıp söyletiyor ya
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