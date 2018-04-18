AK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş geçtiğimiz hafta kentinin yerel haber sitelerinden birisine konuk oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, Facebook üzerinde de canlı yayınlanan programda Çetinbaş sunucunun “Kütahya'nın koca bir köy olduğu, gelişmediği yönünde eleştiriler var. Bunlara ne diyorsunuz” sorusuna “Neyle alakalı. Ben böyle düşünmüyorum. Bana bunu söyleyenlere ‘ne eksik' diye soruyorum. Eskişehir ile kıyaslanıyorsa Kütahya'yı daha gelişmiş ve kimliğine sahip buluyorum. Gece hayatının bizim manevi ve milli değerlerimize uymayan hasletlerin, ideolojisini kaybetmiş gençlerin gece yarılarına kadar eğlenmesi eğer bir gelişmişlik modeliyse buna benim söyleyecek sözüm yok.” yanıtını verdi.

“KÜTAHYA’NIN ÇAPKINLARI ESKİŞEHİR’E GİDİYORSA…”



“Bizim eksiğimiz özel sektör yatırımlarıyla alakalı” diyen AK Parti İl Başkanı Çetinbaş “İşte vizyon filmler Kütahya'da. Her hafta en iyi tiyatro gösterileri Kütahya'da. Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Kütahya tarih, kültür ve medeniyet şehri… Sakin şehir, kimlikli şehir olması yolunda hareket ediyoruz. Arkadaşlarıma soruyorum; neyi eksik buluyorsunuz? Mesela ben Eskişehir'e gittiğimde teşkilattaki arkadaşlarımız da Kütahya'ya özeniyorlar. Ayıp olmasa söyleyeyim yani… Kütahya'nın çapkınları Eskişehir'e gidiyorsa varsın gitsin. Eğer kasıt buysa… Olur mu yani böyle bir şey?” yorumunda bulundu.