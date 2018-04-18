AK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş geçtiğimiz hafta kentinin yerel haber sitelerinden birisine konuk oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, Facebook üzerinde de canlı yayınlanan programda Çetinbaş sunucunun “Kütahya'nın koca bir köy olduğu, gelişmediği yönünde eleştiriler var. Bunlara ne diyorsunuz” sorusuna “Neyle alakalı. Ben böyle düşünmüyorum. Bana bunu söyleyenlere ‘ne eksik' diye soruyorum. Eskişehir ile kıyaslanıyorsa Kütahya'yı daha gelişmiş ve kimliğine sahip buluyorum. Gece hayatının bizim manevi ve milli değerlerimize uymayan hasletlerin, ideolojisini kaybetmiş gençlerin gece yarılarına kadar eğlenmesi eğer bir gelişmişlik modeliyse buna benim söyleyecek sözüm yok.” yanıtını verdi.
“KÜTAHYA’NIN ÇAPKINLARI ESKİŞEHİR’E GİDİYORSA…”
“Bizim eksiğimiz özel sektör yatırımlarıyla alakalı” diyen AK Parti İl Başkanı Çetinbaş “İşte vizyon filmler Kütahya'da. Her hafta en iyi tiyatro gösterileri Kütahya'da. Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Kütahya tarih, kültür ve medeniyet şehri… Sakin şehir, kimlikli şehir olması yolunda hareket ediyoruz. Arkadaşlarıma soruyorum; neyi eksik buluyorsunuz? Mesela ben Eskişehir'e gittiğimde teşkilattaki arkadaşlarımız da Kütahya'ya özeniyorlar. Ayıp olmasa söyleyeyim yani… Kütahya'nın çapkınları Eskişehir'e gidiyorsa varsın gitsin. Eğer kasıt buysa… Olur mu yani böyle bir şey?” yorumunda bulundu.
CHP’Lİ BAŞKAN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Çetinbaş’ın bu sözlerine ilk tepki CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar ve AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca’dan geldi.
CHP’li Özkar, “Kütahya'yı temsil etmiyorsun. Ağzından küfür akıyor. Eskişehir ve Eskişehir'in temsil ettiği değerler seni ürkütüyor, ürk zaten. Kütahyalılara ve Eskişehirlilere ettiğin hakaret, senin ve senin temsil ettiğin zihniyetin sona yaklaştığını gösteriyor” derken, AK Parti’li Kaynarca ise “Kütahya il başkanımızın maksadını aşan cümleler kullandığını düşünüyorum. Eskişehir'de yaşayan ve Eskişehirli olmaktan her daim gurur duyan birisi olarak verdiği örneklerin çok sığ olduğunu ve Eskişehirlileri bağlamadığını düşünüyorum. Bir Eskişehirli olarak, Eskişehir'in tamamının kalitesizlikle suçlanmasını doğru bulmuyorum” dedi.
TARAFTAR GRUBU CUMHURBAŞKANI’NA ÇAĞRI YAPTI
Eskişehir’de eleştirilere neden olan sözlere ilişkin en çarpıcı tepki ise Eskişehirsporlulardan geldi. Hafta sonunda oynanan Samsunspor maçı sonrası biraraya gelen taraftarlar komşu kent Kütahya’daki bu yorumu protesto ettiler.
"ESKİŞEHİR'İN NAMUSUNA DİL UZATMIŞTIR"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’a da seslenen Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı ve Nefer Tribünü lideri Murat Diri, “Kütahyalı gençlerin Eskişehir’e çapkınlığa gittiğini dile getirerek Eskişehir’in namusına dil uzatmıştır. Bu sözler bu makama yakışmamaktadır. Eskişehir -Kütahya halkı birbirine gider gelir hısımdır. Bu tür açıklamalar zarar getirir. Cumhurbaşkanımızın bu şahsı görevinden almasını rica ediyoruz. Hepimizin annesi, eşi burada Eskişehir'de yaşıyor. Namusumuza hiç kimse dil uzatamaz. Eskişehir modern çağdaş demokratik bir şehirdir. Namusuna uzatılacak herkesin büyük küçük karşısında bulunacaktır. Yetkilere sesleniyorum. Eskişehir çağ kapatan açan bir şehirdir. Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’a gereği yapılsın. Kütahya AK Parti il başkanı Ali Çetinbaş görevden alınmalıdır. Bu partiler üstü bir meseledir.” dediler.
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