AK Partili Baybatur: CHP'de koltuğa yapışmış bir genel başkan var

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP'deki kurultay tartışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tek adam rejiminin nerede olduğunu hepimiz görüyoruz. Kendi cumhurbaşkanı adayına bile tahammül edemeyen bir CHP ve koltuğa 404 ile yapışmış bir genel başkanları var. Allah, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ömrünü uzun eylesin. CHP Genel Başkanlığını daha 20-30 yıl yapmasını niyaz ediyoruz. Böyle muhalefet çok güzel" dedi.

AK Parti Manisa Teşkilatı İl Danışma Meclisi toplantısı, tarihi Bedesten Salonu'nda yapıldı. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, diğer AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık ve Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, ilçe başkanları ve partililer toplantıya katıldı. İlk konuşmayı yapan İl Başkanı Mersinli, yerel seçimlere değindi. İlçe belediyelerini ve büyükşehir belediyesini kazanmak için disiplinli çalışmalar yapmak zorunda olduklarını söyledi.

CHP'YE YÜKLENDİ

Milletvekili Murat Baybatur ise CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarını ve İYİ Parti'deki krizi yorumladı. Baybatur, "Bugün olanlara ve 24 Haziran sürecine bakıyoruz. İki önemli aday vardı, kendilerince ilk turda işi bitirmişlerdi. Acaba Meral mi olsun, Muharrem mi olsun diye gündem oluşturuyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kadar seçime girmiş liderimize, kendilerince ağır hakaretler ediyorlardı. 'Tek adam, tek adam, tek adam' diyorlardı. Bir de şimdi, CHP'nin Genel Başkanı'na bakıyorum. Bu kadar seçim kaybetmesine rağmen görüyorsunuz neler yapıyor. Muharrem İnce ile birbirlerine girmişler. Birbirlerine saldırıyorlar. CHP'de bir genel başkan yardımcısı, Muharrem İnce için 'Sıradan, bayağı bir insanı kahraman gibi göstermek istiyorsunuz' diye tweet atıyor. Adama sorarlar, madem Muharrem İnce bayağı bir insandı, davulla zurnayla bu seçimi aldık diye insanları kandırma gayreti içinde neden bulunuyordunuz?" dedi.

'BÖYLE MUHALEFETE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Baybatur, "Kılıçdaroğlu da bu dönemde 'Ülkede tek adam rejimi var' diyor. Tek adam rejiminin nerede olduğunu hepimiz görüyoruz. Kendi cumhurbaşkanı adayına bile tahammül edemeyen bir CHP ve koltuğa 404 ile yapılmış bir genel başkanları var. Utanmadan, sıkılmadan bütün seçimlerde seni yenmiş olan adama iftira atıyorsun. Allah, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ömrünü uzun eylesin. CHP Genel Başkanlığını daha 20-30 yıl yapmasını niyaz ediyoruz. Böyle muhalefet çok güzel. Diğer tarafa da bakıyoruz. Meral Akşener'i öyle bir şişirdiler ki. Bir bakıyoruz ki Meral Hanım küsmüş, oynamıyor. 'Ben torun seveceğim' diyor. Hani sen yüzde 50'yi geçip cumhurbaşkanı olacaktın? Biri koltuktan kalkmıyor, biri de 'Bana mızıkçılık yapıldı' diye koltuğu terk ediyor. Bunların nasıl siyaset yaptığını anlamış değiliz. Böyle muhalefete teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'KÜSECEKLER ADAY OLMASIN'

Yerel seçimler için daha fazla çalışılmasını gerektiğini kaydeden Baybatur, ekonomik olarak ülkeye darbe yapmaya çalışanların olduğunu söyledi. Baybatur, "Bizim rakibimiz ne Muharrem İnce ne de Meral Akşener'dir demiştik. Süreç devam ediyor. Bizim rakibimiz dolardır, doların sahibi olanlardır. Hazmedemiyorlar, başka yöntemlerle saldırıyorlar. İş bitmedi, durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte hem ilçe hem de büyükşehir belediyelerinden en güzel adaylarla yola çıkacağız. Birden fazla aday olacak ama bir kişi başkan adayı olacak. Önümüzdeki süreçte 'Beni aday yapmadılar, küstüm' diyecekler lütfen aday olmasın" ifadelerini kullandı.

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