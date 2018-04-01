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AK Parti’li Baybatur eğitim alanındaki yatırımları yerinde inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Muradiye Mahallesinde yapılması planlanan Muradiye Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Barbaros Kemal Pınar İlköğretim Okulu alanlarında incelemelerde bulundu.Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı yatırım programına alınan Muradiye Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Barbaros Kemal Pınar İlköğretim Okulu’nun 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi için çalışmalar hızla sürüyor.

AK Parti’li Baybatur eğitim alanındaki yatırımları yerinde inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Muradiye Mahallesinde yapılması planlanan Muradiye Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Barbaros Kemal Pınar İlköğretim Okulu alanlarında incelemelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı yatırım programına alınan Muradiye Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Barbaros Kemal Pınar İlköğretim Okulu’nun 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi için çalışmalar hızla sürüyor. Okulların yapımı konusunu yakından takip eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Çetin’le birlikte okul arsalarında çizimi tamamlanan projeler üzerinde incelemelerde bulundu. Deprem riski nedeniyle yıkım kararı olan okulların bir an önce yapılması için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Baybatur, “Çocuklarımız geleceğimizdir. Onların çağın gereklerine uygun, kaliteli bir eğitim alması en büyük arzumuz. Eğitimde içerik kadar, nasıl sunduğunuz da önemli. Bu bağlamda Muradiye ve Barbaros’ta eğitim hayatına kazandıracağımız okullar yüksek standartları içerisinde barındıracak. Her iki okulumuzda 24 derslikli. Ancak yeni eğitim anlayışına uygun olarak, okullarımızda 24 dersliğin dışında fen laboratuarı, görsel sanatlar sınıfı, müzik sınıfı, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi çocuklarımızın çok yönlü gelişimine katkı sunacak eğitim birimleri de yer alacak" dedi. Okulların projelerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın tip projelerinden farklı olarak okul arsalarına uygun, doğayı da koruyacak şekilde özel çizilmiş projeler olduğunu ifade eden Baybatur, "Okulların çok acil olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de özel olarak ilgileniyoruz. Muradiye Cumhuriyet İlköğretim Okulu Mayıs ayında, Barbaros Kemal Pınar İlköğretim Okulu da haziran ayında ihale edilecek. Nasipse ilk kazmayı da mayıs ayında vuruyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti’li Baybatur eğitim alanındaki yatırımları yerinde inceledi

AK Parti’li Baybatur eğitim alanındaki yatırımları yerinde inceledi

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