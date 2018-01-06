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AK Partili belediye başkanı, İYİ Parti'yi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ | 06.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 43 dakika önce

KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Karamürsel Belediye Başkanı Ak Partili İsmail Yıldırım ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Baş'ı ziyaret ederek, kutladı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Recep Özbakır ve Ahmet Bilici; İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Baş'ı ilçe binasında ziyaret etti. İsmail Yıldırım, ilçe siyasetinde yerini alan Mehmet Baş ve yönetimine 'Hayırlı olsun' dileğinde bulunarak, siyasi hayatlarında başarı diledi.

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