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AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 10:21 | Son Güncelleme

Kars'ın Akyaka İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Toptaş (61), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Erzurum'da, hastanede yaşamanı yitirdi.

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Akyaka İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Toptaş, 13 gün önce rahatsızlanınca Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enfeksiyon kaptığı belirlenen Toptaş, durumu ağırlaşınca 3 gün önce ambulans helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Muhammet Toptaş, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakınları tarafından karayolu ile ilçeye getirilen evli ve 3 çocuk babası Muhammet Toptaş, bugün saat 14.30'da Akyaka Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

MUHAMMET TOPTAŞ KİMDİR?

Akyaka Belediyesi'nden kepçe operatörü olarak emekliye ayrıldıktan sonra ilçede kuyumculuk yapan Muhammet Toptaş, 2014 seçimlerinde Ak Parti'den aday olmak istedi. Toptaş, bu isteği kabul görmeyince seçime CHP'den girdi ve başkanlığı kazandı. Toptaş, başkan seçildikten 3 ay sonra Ak Parti'ye geçmişti.

muhammet toptaş

DHA

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Muhammet Toptaş Kars

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Benzinle motorine gelen zamcığı duyunca Allah rahmet eylesin.
BEDELİNİ ÖDEMİŞ KUL HAKKI SEN TUT SANA İTİBAR EDİP OY VERENLERİNOYUNU AL OYUNA GETİR SAT AYNI BAHÇELİDE BÖYLE YAPTI ONA VERDİGİMİZ OYLARIMIZI SATTI SANA BEN RAHMET OKUMUYORUM AMA YARADANIN RAHMETİ ÇOK
Yine hayal kırıklığı, Yüce Tanrım yine isabet ettiremedin
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