AK Parti'li Belediye Başkanı'ndan aday listesine tepki

BİRECİK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, AK Parti'nin milletvekili listesine tepki gösterdi. Şanlıurfa'da, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde 304 aday adayı, listeye girebilmek için başvuru yaptı. Birecik'ten başvuru yapan Mahmut Mirkelam ve destekleyen bazı partililer tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplandı. Burada toplanan kalabalığı sakinleştiren Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı kendisinin de AK Parti milletvekili listesinden rahatsız olduğunu söyledi. Başkan Pınarbaşı, Birecik'ten AK Parti milletvekili aday adayı olan Mahmut Mirkelam’ın aday gösterilmemesinin partiye oy kaybettireceği iddiasında bulundu. Başkan Pınarbaşı, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşattıklarını ancak itirazlarını sürdüreceklerini belirtterek şöyle konuştu: 'GÖZLERİ KÖR, KULAĞI SAĞIR' "Dün akşamki yönetim toplantısında da dediğimiz gibi bizim partimizle hiçbir sıkıntımız yoktur. Partimizin büyümesi için bize düşen görevler çerçevesinde her zaman çalışacağız. Partimizin en iyi noktada olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak kabul etmediğimiz konu 7 Haziran, 24 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde Birecik gibi 100 bin nüfusu olan bir ilçeye aday verilmemiş olması. Ahmet Eşref Fakıbaba Birecikli'dir ama aday olarak Birecik’e hitap ediyor denilemez. Böyle söylenmesini bizimle alay ediliyor şeklinde değerlendiririm. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın adayıdır, Birecik’in her seferinde görmemezlikten gelinmesi saygısızlıktır. Hala bazılarının gözleri kör, kulakları sağır. Birecik kimsenin vesayeti altında değil, kimsenin aşireti de değildir. Aday listesine bakıyoruz sıralamada birkaç kişi dışında, ismini kimsenin bilmediği, siyasetin içinde yer almayan kişilerin isimleri yer alıyor. Bu sıralamayı genel merkez yapmadı. Her ilin başındaki kişiye verildi ve sıralamayı onlar yaptı. Bu tür haksızlık, saygısızlıklara rağmen biz partimize çalışacağız. Ama muhatabı olan kişiler de gerektiği yerde cevaplarını alacaklardır. Hani söz milletindi. Nerde bu söz milletin. Hangi milletin yansıması o listede var. Bir aileden 3 aday, Buğday Pazarı’nda ortağı olan kişi aday, Belsan’da çalışan bir kişi aday, belediyede çalışan bir bürokrat aday. Bu tabloyla mı bu parti seçim kazanacak? Bu rahatsızlık sadece Birecik’te değil, Viranşehir’de de var, Hilvan’da da var, Siverek’te de var, Urfa’da da var, Harran’da da var. Kimse alınan başarısızlığı teşkilatlara, halka, millete, belediye başkanlarına mal etmesin. Ben hayatı boyunca doğruları söyleyen bir insanım. Sonucu neye varırsa varsın, ben bunun faturasını her zaman ödemeye hazırım."



