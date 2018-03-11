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Ak Parti'li Bostancı: Bu ittifak toplumun yüzde 70'inin ittifakı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti- MHP ittifakıyla ilgili olarak "Bu ittifak sadece Ak Parti ve MHP’nin değil, Türkiye toplumunun yüzde 70’inin ittifakıdır” dedi.

Ak Parti'li Bostancı: Bu ittifak toplumun yüzde 70'inin ittifakı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti- MHP ittifakıyla ilgili olarak "Bu ittifak sadece Ak Parti ve MHP’nin değil, Türkiye toplumunun yüzde 70’inin ittifakıdır” dedi.
Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi programına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ak Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Ak Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, "10 yıllık süreç içerisinde Siyaset Akademisi’nde 60 bine yakın kardeşimiz eğitim aldı. 25 bin kardeşimiz eğitimi tamamlayarak sertifika alarak hak kazandı. Başarıyla sonuçlandırdı” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Ak Parti- MHP ittifakını değerlendirerek, "Bu ittifak sadece Ak Parti ve MHP’nin değil, Türkiye toplumunun yüzde 70’ini oluşturan milli ve muhafazakar kesimin ittifakıdır” dedi.
Bostancı, ”Biriler çıkıp siyasette daha rekabetçi değerlendirmeler yapsa ve bu tür farklı bir dil kullanmaya çalışsa bile halkımız 2019 gibi kritik bir zamanda bu dayanışmanın anlamını ve Türkiye’nin geleceğine ilişkin taşıdığı iradeyi garantileyebiliyor ve gereken muhakkak yapacaklar” ifadesini kullandı.
Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendiren Bostancı, "Türkiye Afrin’e yönelik bir operasyona başladı. Bu operasyon terör örgütüne yönelik bir operasyondur. Bu terör örgütü totaliter bir örgütlenmedir. Demokrasiyle ve özgürlükle bir ilgisi yoktur“ diye konuştu.

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Ak Parti'li Bostancı: Bu ittifak toplumun yüzde 70'inin ittifakıAk Parti'li Bostancı: Bu ittifak toplumun yüzde 70'inin ittifakıAk Parti'li Bostancı: Bu ittifak toplumun yüzde 70'inin ittifakı

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