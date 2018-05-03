HABER

AK Partili Boz, Çankırı Belediye Başkanı seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

ÇANKIRI Belediye Başkanı AK Partili İrfan Dinç'in, partisinden milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğu için bugün Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Belediye Başkanı AK Partili İrfan Dinç'in, partisinden milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğu için bugün Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. İlk turda 3’te 2 çoğunluğa denk gelen oyu bulamayan AK Parti’nin adayı Hüseyin Boz, ikinci turda 19 oy alarak Çankırı Belediye Başkanı oldu.

24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği aday adaylığı seçimleri için Çankırı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden İrfan Dinç’in yerine bugün başkanlık seçimi yapıldı. Çankırı Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimde, ilk turda AK Parti’nin adayı Hüseyin Boz 17 alırken 9 oy da boş çıktı. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş bir usul hatası yapılmaması amacıyla mevzuata bakılmasını istedi. Mevzuat gereği ilk turda 3'te 2 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 2'nci tur seçimine geçildi. 2'nci tur öncesi AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, meclis üyeleri ile yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Çankırı Belediye Başkan Vekili Tuncay Koç ilk turda çoğunluk sağlanamadığı için 2'nci tur seçimi yapılacağını söyledi. 2'nci tur öncesinde MHP Grup Başkanı İsmail Hakkı Esen, mecliste 2 partinin olduğunu ve nezaket gereği MHP grubuna da adaylarının olup olmadığının sorulması gerektiğini ifade ederek, "Bizlere adayımızın olup olmadığı sorulmadı ve biz yok sayıldık. Bu yüzden ilk turda tepki amaçlı arkadaşlarımız boş oy kullandılar" dedi. Esen, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatı ile AK Parti’nin adayına destek olacaklarını belirterek, Hüseyin Boz’u kutladı.

Yapılan 2'nci tur seçimi sonrasında Hüseyin Boz 19 oy alırken, 6 oy boş çıktı. Seçimde oyların çoğunluğunu alan Hüseyin Boz, Çankırı Belediye Başkanı oldu. Yapılan oylama sonrasında Hüseyin Boz meclis üyelerine teşekkür etti.

Belediye Başkanlığı görevine getirilen Hüseyin Boz, meclis salonunda makama geçerek tebrikleri kabul etti.

Seçime AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Belediye Başkan Vekili Tuncay Koç, AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri ile partililer katıldı.

'İmar barışı' ile ilgili gündem yaratacak sözler!'İmar barışı' ile ilgili gündem yaratacak sözler!
Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!
Jandarma paylaştı! İnanılmaz görüntülerJandarma paylaştı! İnanılmaz görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

HDP'li Abdullah Zeydan'ın hapis cezası onandı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın hapis cezası onandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Ayla filminin kahramanı Eunja Kim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Ayla filminin kahramanı Eunja Kim'i kabul etti

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.