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AK Partili Budak iş çevreleriyle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 13:14 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, iş çevreleriyle bir araya geldiği toplantıda, “Türkiye’nin Büyüyen ekonomisinden rahatsız olanlar var” dedi.Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal, Güçlü Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜÇSİAD) Genel Başkanı Turgay Erence, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Keser, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Federasyon Genel Başkanı Bayram Mucde ve Yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak’ı ziyaret etti.

AK Partili Budak iş çevreleriyle bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, iş çevreleriyle bir araya geldiği toplantıda, “Türkiye’nin Büyüyen ekonomisinden rahatsız olanlar var” dedi.
Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal, Güçlü Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜÇSİAD) Genel Başkanı Turgay Erence, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Keser, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Federasyon Genel Başkanı Bayram Mucde ve Yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Budak, Türkiye’nin 2017 yılında ekonomide yakaladığı rakamlarının 2018 için umutları arttırdığını söyledi. Türkiye’nin büyüyen ekonomisinden rahatsız olanların bulunduğunu anlatan Budak, DİSİAD ve GÜÇSİAD aracılığı ile tüm işadamlarını Diyarbakır’a yatırım yapmaya davet etti. Budak, “Türkiye’nin ve Diyarbakır’ın ekonomisinin iş dünyasının geleceğe bakışı ve çalışmalarının da büyük önem arz ediyor. Bazı çevreler, Türk ekonomisinin, gelişmişlik anlamında istikrarı, sürekliliği görmezden geliyorlar. Diyarbakır ve Türkiye ekonomi açısından hayırlı bir yılı daha geride bıraktı. Hükümetimiz gelişmekte olan büyük Türkiye’yi dünyada sayılı ülkeler arasına sokacaktır. 2023 hedeflerimiz kapsamında başta tarımda, sanayide, ihracatta ve istihdam da olmak üzere tüm alanlarda ülkemizi ve Diyarbakır’ı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Partili Budak iş çevreleriyle bir araya geldi

AK Partili Budak iş çevreleriyle bir araya geldi

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