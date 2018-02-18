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AK Partili Çakar: “Bir ülkenin gelişmesi yerelle başlar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 18:45 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Doç.

AK Partili Çakar: “Bir ülkenin gelişmesi yerelle başlar”

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar, ülkenin gelişmesinin ancak yerelden başlayarak ülke geneline yayılacağını belirtti.
Kırıkkale’deki AK Partili Belediyelerin şu anki durumunun değerlendirildiği ve sorunların masaya yatırıldığı Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Yüksek İhtisas Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlendi. Toplantıda partinin il ve ilçe teşkilatları mensupları ile yerel yöneticilerin görüşleri AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar tarafından teker teker dinlendi, çözümler üretilmeye çalışıldı.
Toplantı sırasında açıklamalarda bulunan Kırıkkale AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Yerel anlamda kendimizi geliştirmeli, vatandaşlarımızı karar alma mekanizmalarının içerisine sokabilmeliyiz. Eğer bunu yapabilirsek hepimiz yaşamış olduğumuz şehrin ev sahibi konumuna geliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzde Cumhuriyet döneminin en önemli seçim süreci var. Burada yine en büyük iş yerel yöneticilerimize, İl Genel Meclisi üyelerimize, Belediye Meclisi üyelerimize ve teşkilatımıza düşüyor. Bir seçim sürecindeyiz, yaklaşık 4 yıldır hizmetlerine devam eden belediye başkanlarının göstermiş oldukları çabalardan dolayı ben hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yakın dönem siyasetinden verdiği örneklerle yerel yönetimlerin ülke siyasetini şekillendirdiğine dikkat çeken AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muzaffer Çakar, “Hepimizin malumu Osmanlı Döneminde tartışılmış Adem-i Merkeziyetçilik, o günden bugüne hep savunulmuş. Bir ülkenin gelişmesi yerelle başlar. AK Parti’nin bu başarısının altında yatan şey hepinizin emeğidir, desteği, uğraşı ve fedakarlığıdır. Millete hizmet etmeyi misyon edinen bir partiyiz. Bunu iktidarlarımız döneminde, bütün ülke sathında yaydığımız hizmetlere, 80 milyon insanımız da şahit olarak bugün ki yerlerde olmamızı sağladı. İç Anadolu insanı çok güçlü bir şekilde her zaman AK Parti’ye destek verdi. Bundan sonrada bu desteğin artacağı inancını taşıyorum” dedi.

AK Partili Çakar: “Bir ülkenin gelişmesi yerelle başlar”

AK Partili Çakar: “Bir ülkenin gelişmesi yerelle başlar”

AK Partili Çakar: “Bir ülkenin gelişmesi yerelle başlar”

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