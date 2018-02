AK Parti'li Çalık: 5 bin engelli istihdam edilecek

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu yıl, 5 bin engelliyi görevlerine başlatacağız; kadroya alacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve down sendromluların çalıştığı 'Mutlu Kafe'nin açılış törenine katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı açılış öncesi konuşan Çalık, 2002 yılından bu yana, 150 bin engellinin kamuda ve özel sektörde istihdam edildiğini söyledi. Engellilerin sosyal hayata daha fazla girmesi için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çalık, şöyle konuştu:

"Bir ilimizde, engelli bir kardeşim şöyle bir şey söyledi. 'Benim 2002'de hiçbir sorunum yoktu' dedi. Tabi siz de buna şaşıracaksınız, 2002'de sorun olmaz olur mu? Her şey sorundu. Engellinin de sorunu çoktu; ama engelli kardeşimizin cevabı şuydu. '2002'de ben evden çıkamıyordum ve dışarı çıkamadığım için ne kadar engellendiğimin farkında değildim. Ulaşımdaki engelleri göremiyordum. İstihdam edilmenin ne olduğunu bilmiyordum. Eğitim alabileceğimi, okula gidebileceğimi bilmiyordum. Sadece ve sadece evle hapsedilmiştik. Siz bize eğitebilmeyi, eğitilmeyi, ulaşabilmeyi ve ulaşmayı, erişimi bize öğrettiniz. En önemlisi de bizi istihdam ettiniz.' Şu an 55 bin engellimizi devletimiz, hükümetimiz istihdam etmiş vaziyette. Özel sektörle birlikte engelli istihdamımız 150 bini aştı. Nasip olursa bu sene de 5 bin engellimizi Allah nasip ederse görevlerini başlatacağız, kadrolarını alacağız."

ŞAHİN: ENGELLİ TANIMINI YENİDEN DEĞİŞTİRİYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise engelli- engelsiz herkesin, kalkınmanın parçası olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yola çıkarken, 'Herkes yola çıkarken biz mutlu olamayız. Herkes huzurlu olmadıkça biz huzurlu olamayız' dedik. Toplumun tüm kesimlerini engelli engelsiz tüm kardeşlerimizi kalkınmanın bir parçası yapacağız, dedik. Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığım sırada, özellikle engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmanın ne kadar önemli olduğunu, engelin elde, ayakta, gözde, kulakta olmadığını, engelin yaşarmayan gözle hissetmeyen kalpte, olmayan vicdanda olduğunu gördük. Buradaki engelli tanımını yeniden değiştiriyoruz. Eğer yüreğinde birazcık insan sevgisi varsa hepsi bizim kardeşimizdir. Engellisiyle engelsiziyle hepsi birinci derece vatandaş olacak, dedik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kafenin açılışı gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLI