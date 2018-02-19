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AK Parti’li Çözer: "Davaya kimse zarar veremez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 16:17 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, ilçe kongresinde Mustafa Çiçek’in adaylığının kabul edilmemesinin ardından algı operasyonu yapılmak istendiğini belirterek, "Bu davaya kimse zarar veremez.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, ilçe kongresinde Mustafa Çiçek’in adaylığının kabul edilmemesinin ardından algı operasyonu yapılmak istendiğini belirterek, "Bu davaya kimse zarar veremez. Davaya sahip çıkmak isteyene kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.
AK Parti’nin Yüreğir İlçe Olağan Kongresi, geçen cumartesi günü Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in katılımıyla Yüreğir Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrede protokol konuşmalarının ardından Mustafa Çiçek, liste çıkarıp aday olmak istedi. Divan Kurulu ve AK Parti Genel Merkezi ise Çiçek’in adaylığını kabul etmedi. Bunun üzerine Çiçek ve yanındakiler taşkınlık çıkardı.
Araya Çevik Kuvvet polislerinin girmesiyle olay yatıştırıldı. Çiçek ve taraftarlarının daha sonra sosyal medyadan yaptığı tepki ve iddialara karşı AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer basın toplantısı düzenledi.
Çözer, partiye zarar vermeye çalışan kişiler olduğunu belirterek, “Şunu kimse unutmasın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletle temellerini attığı bu davaya kimse zarar veremez. Davaya sahip çıkmak isteyene kapımız sonuna kadar açıktır ama zerre kadar zarar vermek isteyene de gereken cevabı bizden önce milletimiz vermektedir” diye konuştu.

“Kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar”
Kongrede 160 delegenin oy kullandığını fakat açıklanan sonuçlarda ilçe başkanı olarak 242 oy aldığının iddia edildiğini söyleyen Çözer, "160 oy kullanılan 1 sandık vardır ancak kongrede 2 sandıkta oy kullanılmıştır. İkinci sandıkta çıkan oyları kimse söylememektedir. Bilinçli olarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. 2 sandığın tutanakları elimde. 249 delege arkadaşımızın 2 sandıkta oy kullandığı görülmektedir. İkinci aday listesinin 281 delege oyuyla divana sunulduğunu söylüyorlar ancak o listede elimde 36 kişi imza atmış. 2 kişi daha sonra imzasını çekmiş ve 34 kişinin de bazılarının haberi olmadan imza atılmıştır.”
AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, algı operasyonunda bulunan kişileri mahkemeye vereceğini ve davayı takip edeceğini sözlerine ekledi.

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