Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer, ilçe kongresinde Mustafa Çiçek’in adaylığının kabul edilmemesinin ardından algı operasyonu yapılmak istendiğini belirterek, "Bu davaya kimse zarar veremez. Davaya sahip çıkmak isteyene kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.

AK Parti’nin Yüreğir İlçe Olağan Kongresi, geçen cumartesi günü Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in katılımıyla Yüreğir Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrede protokol konuşmalarının ardından Mustafa Çiçek, liste çıkarıp aday olmak istedi. Divan Kurulu ve AK Parti Genel Merkezi ise Çiçek’in adaylığını kabul etmedi. Bunun üzerine Çiçek ve yanındakiler taşkınlık çıkardı.

Araya Çevik Kuvvet polislerinin girmesiyle olay yatıştırıldı. Çiçek ve taraftarlarının daha sonra sosyal medyadan yaptığı tepki ve iddialara karşı AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer basın toplantısı düzenledi.

Çözer, partiye zarar vermeye çalışan kişiler olduğunu belirterek, “Şunu kimse unutmasın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletle temellerini attığı bu davaya kimse zarar veremez. Davaya sahip çıkmak isteyene kapımız sonuna kadar açıktır ama zerre kadar zarar vermek isteyene de gereken cevabı bizden önce milletimiz vermektedir” diye konuştu.