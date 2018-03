AK Parti'li Dağ: Biz kesinlikle durmayacağız

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Afrin'in kontrolünün sağlandığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Afrin'de yaklaşık 45 gün önce başlayan operasyon için 'Afrin'in içine girme, geri dön' diyenlere işte bu mesajdır. Nasıl bize aynı operasyonu yapmaya devam ettilerse, biz kesinlikle durmayacağız" dedi.

Ak Parti Kemalpaşa 6. Olağan İlçe Kongresi, Kemalpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ak Parti İzmir milletvekilleri Hüseyin Kocabıyık, Mahmut Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi İshak Gazel, Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Ak Partili belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin sürpriz ismi ise CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil oldu. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın telgrafının okunduğu kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videosu izletildi. Kongrenin divan başkanlığını yapan İshak Gazel, yaptığı konuşmada 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne değindi. Çanakkale'nin ibretlerle dolu bu zafer olduğunu vurgulayan Gazel, "Bu zafer ruhu 15 Temmuz'da nasıl açığa çıktıysa, Zeytin Dalı Harekatı'nda da tekrar açığa çıktı. Bugün Afrin şehir merkezine ordumuz girdi. Orada kontrolü ele aldı" dedi.

Mevcut Başkan Yaşar Kırkpınar'ın yeniden tek aday olduğu kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Afrin'in kontrolünün sağlanmasıyla ilgili olarak, "Afrin için yaklaşık 45 gün önce başlayan operasyon için 'Afrin'in içine girme, geri dön' diyenlere işte bu mesajdır. İşte Türkiye bu. Türkiye'ye 15 yılda kazandırdığımız budur. Yüzyıl önce bu ülkeye operasyon yapanlar, yüzyıl sonra uyuyan Türk'ü uyandırdılar. Bugün uyandık hepimiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde uyandık. Birileri 'Recep Tayyip Erdoğan olmasa şöyle olur' diye baksa da bu ülkede artık on binlerce Recep Tayyip Erdoğan var. Bundan sonra burada kalmayacak. Nasıl bize aynı operasyonu yapmaya devam ettilerse, biz kesinlikle durmayacağız. Bugün hem asgari operasyonu, hem de ekonomik operasyonu kenara koyduk. Ama bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. 15 Temmuz'da nasıl kefenimizi alıp sokağa çıktıysak, aynı şekilde her an, her yerde bunu yapmaya devam edeceğiz."

CHP'YE GÜNEYDOĞU ELEŞTİRİSİ

Partisinin Hakkari ve Diyarbakır mitinglerine değinen Hamza Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı da Hakkari'de miting yaptı ve orada bir tane bile Türk bayrağı yoktu. Ama insanlarımız bizi Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı ile karşıladı. Birileri gidip İstiklal Marşı'nı söyleyemedi, açılış yapamadı. Biz hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledik ve bayrağımızı sonuna kadar dalgalandırdık. Batıda ayrı, doğuda ayrı konuşma değil. Rabiayı da söylüyoruz. Bunu her yerde söylediğinizde Türkiye partisi olursunuz, diğer türlü sıkışıp kalıp, İzmir'de, Trakya'da, Aydın'da, Muğla'da biraz oy alıp, geri kalan yerlerde oy almaz noktada olursunuz. Hatta genel başkan ve milletvekillerinin gidemeyeceği yerler olur."

ŞENGÜL'DEN PARTİLİLERE UYARI

Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise teşkilatlara uyarılarda bulunarak, “Kongreleri yaptıktan sonra 3 yıl iktidardayız diye asla düşünmeyin. Eğer kongre bittikten sonra istenen çalışmayı, başarıyı sağlayamayan arkadaşlar olursa onlarla yolumuzu ayırırız. Sadece belediyeyi almakla görevimizi yapmış sayılmayız. Tarih, davetsiz misafirleri kabul etmez. Bu yüzyılda tarih kendi kahramanını seçti. Biz böyle bir liderle yol arkadaşlığı yapmaktan, onun yanında yer almaktan onur duyuyoruz" dedi.