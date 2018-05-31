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AK Parti'li Dağ: İlk turda Cumhurbaşkanı'mızın seçilmesinde sıkıntı görünmüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 10:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir milletvekili ve 2'nci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Hamza Dağ, seçime dair geçen hafta sonu yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir milletvekili ve 2'nci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Hamza Dağ, seçime dair geçen hafta sonu yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. Anket verilerine göre, kararsız seçmenin azaldığını, hem cumhurbaşkanı hem de parti seçiminde AK Parti'nin oylarının yukarı doğru çıktığını gördüklerini belirten Dağ, "Anketlere göre, ilk turda cumhurbaşkanımızın seçilmesi noktasında bir sıkıntı görünmüyor" dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Çiğli Ata Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Necat Öztürk'ü ve sanayi esnafını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, geçen hafta sonu yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. Yaptırdıkları önceki ankete göre, kararsız seçmenin azaldığını ve AK Parti'nin oy oranlarının yukarı doğru çıktığını gördüklerini belirten Dağ, "Özellikle adaylar açıklandıktan sonra hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de parti seçimlerinde AK Parti'nin oylarının yukarı doğru çıktığını gördük. CHP'de ise şöyle bir handikap var. CHP, milletvekilliği oyları ile cumhurbaşkanlığı oyları arasında 3 puanlık cumhurbaşkanı adayı lehine fark görünüyor. Bu da CHP'nin 24 Haziran'dan sonra nasıl bir psikoloji içerisinde olacağının çok açık göstergelerden biri" diye konuştu. Anket verilerine göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda biteceğini kaydeden Dağ, "İlk turda Cumhurbaşkanı'mızın seçilmesi noktasında bir sıkıntı görünmüyor. Çalışmaları bırakmadan canla başla sahada koşturmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi. 'LİSTE BAŞI OLMAK ÖNEMLİ' 2011 yılında 5'inci sıradan aday gösterilen Hamza Dağ, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde listeye 3'üncü sıradan yazıldı. 2018 seçimleri için de 1'inci sıradan aday gösterilen Dağ, listedeki yükselişine ilişkin şunları söyledi: "Liste başı olmak, hele genç bir yaşta liste başı olmak, önemli bir husus; ama sorumluluğumuzu da artıran bir husus. İzmirli hemşehrilerimiz bize bugüne kadar destek verdiler ve verdikleri destek ile hem milletvekili oldum hem genel başkan yardımcısı oldum hem de İzmir'e hizmet etme şerefine nail oldum. Şimdi liste başı olarak İzmir'e emanet edildik. Ben inşallah bu emaneti en iyi şekilde karşılayacağımızı, yansıtacağımızı, partimiz adına, cumhurbaşkanımız adına İzmir'den çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Öncelikle seçimlerde iyi oy alarak, üzerimizdeki sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra da sorumluluğumuz artacak. İzmir'e bugüne kadar birçok hizmetler kazandırmaya gayret ettik. Liste başı bir milletvekili adayı olarak seçimlerden sonra hemşehrilerimize karşı sorumluluğumuzun artacağının da farkındayız. İnşallah bunu layıkıyla yapma gayretinde olacağız." 'EN İYİ DÖNEMLERDEN BİRİ' Bu dönemin, AK Parti ve kendileri açısından en iyi dönemlerden olduğunu vurgulayan Hamza Dağ, milletin beklentilerinin büyük çoğunu karşıladıklarını dile getirdi. Bunun sahaya da yansıdığını ve kendilerinin durumdan memnun olduğunu kaydeden Dağ, şöyle konuştu: "Özellikle emekliler ile ilgili Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek olan ikramiye, imar barışı ile ilgili düzenleme çok önemli. Bölgemizde Bakırçay ve Küçük Menderes bölgesinde tarım ile ilgili yapılan hamlelerin, insanlarda önemli bir karşılığının olduğunu gördük. Hizmetlerimiz devam ediyor. Çiğli'ye yaptığımız en önemli hizmetlerden biri Çiğli Devlet Hastanesi. Çok modern bir hastaneyi Çiğli'ye kazandırdık. Ata Sanayi'nin yıllardır bitmeyen bir yol meselesi var. O da Büyükşehir Belediyesi'nin çözüme kavuşturması gereken bir mevzu. Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Biz de üzerimize düşen aracılık vazifesini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz."

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