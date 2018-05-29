AK Parti'li Dağ: İnce, cumhurbaşkanı olmadan 30'a yakın dört tekerlekli bisiklet almış

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Makamıma bisikletle gideceğim" sözünü hatırlatarak, "Bergama girişinde kendi makam otobüsünün arkasında 30'a yakın makam aracının olduğunu gördük. Sayın İnce, cumhurbaşkanı olmadan 30'a yakın dört tekerlekli bisiklet almış" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ, Bergama İlçe Başkanlığı'nın Bankalar Caddesi'ndeki sahur programına katıldı. Dağ, burada İzmirliler ile sohbet edip, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için destek istedi. Ankara'daki aday tanıtımının ardından İzmir'e gelip, seçim çalışmalarına başladıklarını belirten Dağ, "Sahada gerçekten milletimizin çok ciddi teveccühünü görüyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor. Birkaç gündür söylediğimiz sözlerin altyapısı yar. Bu sahada partimize olan teveccühü görmekten kaynaklanıyor. İnşallah 24 Haziran akşamı İzmir'de çok farklı bir durum söz konusu olacak" diye konuştu.

AK Parti'li Dağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bergama'ya gelişi ile ilgili kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları hatırlatan basın mensuplarına, "Bisiklete binecekti, 30 makam aracı peşinden geliyor" diye karşılık verdi. Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı pazar günü Bergama'daydı. Onunla ilgili sosyal medyada bir video yayınladık. O video Bergama'da çekildi. Bergama'nın girişinde, kendi makam otobüsünün arkasında 30'a yakın makam aracının olduğunu gördük. Açıkçası kendisi cumhurbaşkanı olduğunda makamına bisikletle gidip, geleceğini söylemişti. Sayın İnce, cumhurbaşkanı olmadan 30'a yakın dört tekerlekli bisiklet almış, Bergama'da bunu gördük. Biz de kendisini tebrik ettik."

Bergama'ya yapılan hizmet ve yatırımlara da değinen Dağ, "Hafif raylı sistem İZBAN Aliağa ilçesinden Bergama'ya uzatılacak. Bunun ihalesi yapıldı. 1,5 yıl içinde tamamlanacak. Daha sonra Bergama ve Kınık hattı birleştirilecek. Böylece İzmir'in kuzeydeki son noktasına da ulaşım sağlanmış olacak" dedi.

AK Parti'li Dağ, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında kahveleri gezip, kent sakinleriyle sohbet ederek, destek istedi.