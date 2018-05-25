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Ak Partili Dağ: İzmir'den birinci parti çıkacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin İzmir'de bu seçimden birinci parti olarak çıkacağını söyledi.

Ak Partili Dağ: İzmir'den birinci parti çıkacağız

İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin İzmir'de bu seçimden birinci parti olarak çıkacağını söyledi.
​Bayraklı'da saat 02.30 sularında düzenlenen sahur programına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün yanı sıra milletvekili adaylarından Ahmet Numan Arıcı, Saliha Bozkurt, Gerçek Tekin, Melek Eroğlu, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Fehmi Alpay Özalan, Emre Cemil Ayvalı, Adil Yüksel, Halil Cüneyt Açıl katıldı. Hamza Dağ, "24 Haziran seçimlerinde İzmir'de çok farklı bir sesin çıkacağının mesajını, çok açık bir şekilde, işte gecenin bu saatinde bu kalabalıkla vermiş oluyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. 24 Haziran akşamı hem cumhurbaşkanlığı seçiminde, hem de Meclis seçiminde ipi göğüsleyen bundan önceki 12 seçimde olduğu gibi yine Ak Parti olacak. Bir şeyi daha iddialı bir şekilde söylüyorum; Ak Parti İzmir'de birinci parti olacaktır. Bunun mesajını açık şekilde burada ortaya koyuyorsunuz" diye konuştu.
'GÜNDE 5 SAATTEN FAZLA UYUMAYIN'
Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, teşkilatlardan günde 5 saatten fazla uyumamalarını isteyerek, şunları söyledi:
"Biz Reisimizi kimseye yedirmeyiz. Burada Reis için canını verecek, her şeyini verecek benim o mazlum, o küçümsediğiniz, yok saydığınız, yüreğini ortaya koymuş vatandaşlarım, teşkilat mensuplarım var. Onlar, oynanan oyunları çok net şekilde görüyor, çok güzel analizini yapıyorlar. Herkes seferberlik ilan etmiş durumdadır. Ben teşkilat mensuplarımızdan şunu rica ediyorum; Önümüzde 30 gün var. Günde 5 saatten fazla uyumayacağız. Günde 5 saatten fazla uyursanız, biliniz ki geçmişte uzun süre uyuyan ve hala uyanmayan bu coğrafyadaki o devletler gibi oluruz ve onlardan bir farkımız kalmaz. Biz uyumayacağız ki; bizim uyumayan o düşmanlarımıza karşı Reisimize sahip çıkacağız" dedi.
'İZMİR'İ BİRİLERİNİN KALESİ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ'
Teşkilatlarından birlik içinde hareket etmelerini isteyen Şengül, "Bundan sonra herkes birbirinin olumlu yönünü ön plana çıkaracak, herkes birbirinin arkasını kollayacak, bir ve beraber olacağız, aile olacağız, sıkı sıkı tutunacağız. Milletvekili adaylarımızla teşkilatlarımızla, mahalle temsilcilerimizle, ilçe başkanlarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla tek olacağız, bir olacağız, iri olacağız. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da İzmir'in hiç de öyle başkalarının dediği gibi birilerinin kalesi olmadığını hep beraber göstereceğiz" dedi.

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Ak Partili Dağ: İzmir'den birinci parti çıkacağız

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