AK Partili Dağ; Kınık ve Bergama'dan destek istedi

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerini ziyaret edip, "Ortaya vizyon koyan, kendine güvenenler tarih yazabilecek, gerçekleştiremeyenler ise tarihten silinip gidecek" diyerek, 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

AK Parti'den 24 Haziran'daki genel seçimde İzmir 2'nci bölge, 1'inci sıradan yeniden milletvekili adayı olan Hamza Dağ, Kınık'ın Poyracık Mahallesi'nde, 1500 kişilik iftar programına katıldı. Dağ, ortaya vizyon koyan, kendine güvenenlerin tarih yazabileceğini, gerçekleştiremeyenlerin ise tarihten silinip gideceğini söyledi. Milletle iftar ve sahurda da bir arada olmaya gayret ettiklerini belirten Dağ, "Dinimizin, kültürümüzün, değerlerimizin güzelliğini bu sayede daha iyi anlıyoruz" diye konuştu. Dağ, dünyanın hiçbir yerinde aynı masa etrafında buluşmuş, kendisine rengi, ırkı sorulmayan, 'zengin mi, fakir mi' diye bakılmayan, statülerin, dünyalık mevki ve makamların bir kenara konulduğu başka organizasyonun bulunamayacağını vurgulayarak, "Bu organizasyon İslam'ın, dinimizin bize verdiği güzelliklerden. Bu ayın sonuna kadar bunlara devam edeceğiz. Bu ay bittiğinde bayram geliyor. Bu ayı, ruhuna uygun bir şekilde değerlendirip bayramda sevdiklerimizle güzel bir bayram geçiririz inşallah. 24 Haziran akşamı da daha önceki 12 seçimde olduğu gibi 13'üncü seçimde de ikinci bayramı hep beraber yaşarız" dedi. Dağ, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler için Kınıklılardan destek istedi.

Kınık'a yapılan hizmetlere de değinen Dağ, "Maden Şehitleri Parkı, doğal gaz çalışmaları bitti. Kınık Devlet Hastanesi, TOKİ konutları, Delez Yaşam Vadisi bitmek üzere. Kınık Öğretmenevi, Kınık Gençlik Merkezi inşaatlarına bu yaz başlayacağız. Kınık Belediye Başkanımız Sadık Doğruer ile Kınık'ın tüm sorunlarını çözmek için çalışmaya devam ediyoruz ve de devam edeceğiz" dedi.

Hamza Dağ'ın seçim çalışmalarına Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile AK Parti İzmir 2'nci bölge milletvekili adayı Fatmanur Gündüzpolat da katıldı. Dağ ve beraberindekiler, S.S. Yeni Kınık Kamyoncular Kooperatifi, Bakırçay Sulama Birliği ile engelli Merve Yıldırım, rahatsızlığı bulunan Ayşe Ok ve maden şehidi Özgür Çevirgen'in eşi Özge Çevirgen'i de evlerinde ziyaret etti. Dağ, daha sonra Bergama'ya geçerek Maltepe Mahallesi'nde kahve ziyaretleri yaptı.