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AK Parti’li Dağdelen: “Klasik tarım anlayışından kurtulmalıyız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Tarımsal desteklere yönelik bilgilendirme toplantısında konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, çiftçinin klasik tarım anlayışından kurtularak uzmanlaşması gerektiğinin altını çizdi.Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırıkkale İl Teşkilatı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlenen tarımsal desteklere dair bilgilendirme toplantılarının sonuncusu Çelebi ilçesinde yapıldı.

AK Parti’li Dağdelen: “Klasik tarım anlayışından kurtulmalıyız”

Tarımsal desteklere yönelik bilgilendirme toplantısında konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, çiftçinin klasik tarım anlayışından kurtularak uzmanlaşması gerektiğinin altını çizdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırıkkale İl Teşkilatı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlenen tarımsal desteklere dair bilgilendirme toplantılarının sonuncusu Çelebi ilçesinde yapıldı. Toplantıda çiftçilerin desteklere dair görüşleri alındı ve sorunları dinlendi.
Toplantıda tarımsal ürünler konusunda çiftçinin uzmanlaşması gerektiğine değinen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Bizim artık geleneksel tarım anlayışından kurtulmamız lazım. Buğday ekiyoruz, arpa ekiyoruz, klasik anlamda. Buğdayı ektik, tarlayı sürdük, geri tekrar hasadı yaptık bütün o çalıştığımız günleri toplayın bir aylık çalışma yapıyor. Bir ay çalışarak 11 ay geçineceğiniz bir iş var mı arkadaşlar? Malum yok, hepimiz çalışmak zorundayız. Hal böyle olunca bizim alternatif ürünlere de yönelmemiz gerekiyor. Örneğin Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi, çilek üretimi konusunda bir merkez haline gelmiş. Herkes çilek üretiyor, soğuk hava donanımlı tırlar geliyor, adamların çileklerini topluyor, götürüyor ve çok iyi para kazanıyorlar. Balışeyh’te emekli bir subay arkadaşımız, köye lale soğanları ekmiş ve bundan da iyi bir verim elde etmişi para da kazanmaya başlamış. Alternatif ürün konusunda köylülerimizi yönlendirmeliyiz. Köylülerimiz de bu konuda girişken olsun, denesin” dedi.
Düzenlenen toplantıların amaçları konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, “Biz gerek kırsal kalkınma yatırımları kapsamındaki sulama projeleri, ekonomik yatırımlar, genç çiftçi projeleri olsun, gerek prim destekleri gerek mazot, gübre desteği gerek yem bitkileri desteği gibi bakanlığımızın çiftçiye sunduğu hibe ve destekler ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu konularla ilgili varsa sorularınızı cevaplandırmak, yaşadığınız bir sorun varsa o sorunu gidermek noktasında gayret etmek amacındayız” şeklinde konuştu.

AK Parti’li Dağdelen: “Klasik tarım anlayışından kurtulmalıyız”

AK Parti’li Dağdelen: “Klasik tarım anlayışından kurtulmalıyız”

AK Parti’li Dağdelen: “Klasik tarım anlayışından kurtulmalıyız”

AK Parti’li Dağdelen: “Klasik tarım anlayışından kurtulmalıyız”

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