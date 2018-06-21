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AK Parti'li Eker: Bölgenin sorunlarını barış içinde çözmeyi öneriyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Geçmişte birçok hizmeti nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde sizin hizmetinizde olacağız.

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Geçmişte birçok hizmeti nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde sizin hizmetinizde olacağız. Türkiye'nin, bölgenin ve Diyarbakır'ın sorunlarını barış ve kardeşlik içinde çözmeyi öneriyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan ve Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında, milletvekili adayı Nezihe Kent'in Diyarbakır'daki seçim bürosunu ziyaret edip, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Eker, AK Parti olarak bu seçimde Diyarbakır'ın kaderini değiştirecek bir karar verilmesini istediklerini dile getirdi. Bu kararın, Diyarbakır'ın barışının ve huzurunun kararı olacağını vurgulayan Eker, şunları söyledi:

"Siz, bu kararla bu tercihle Diyarbakır'ın barış isteyen mesajını Ankara'ya, bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya vermiş olacaksınız. Çok acılar çektiniz. Bu şehrin dökülen gözyaşları, aslında yüreğinizde kopup, gelen yaşlardır. Sizlerin anne olarak yürek yangınlarınızın ifadesidir. Burada ne kadar acı yaşandıysa ne kadar ocak sönüldüyse ne kadar yürek yangını olduysa bunu en iyi Diyarbakır'ın kadınları bilir. Biz, sizin yürek yangınlarınızı sönmesini istiyoruz. Sizin gözyaşlarınızın dinmesini istiyoruz. Sizin evlatlarınızın aş ve iş sahibi olmasını istiyoruz. Ocakları söndüren terör, biliyoruz ki yürekleri yakan terör, evlatlarınızın aynı zamanda işsiz kalmasını istiyor. Onlar, iş ve aş olsun istemiyorlar. Çünkü iş ve aş çok olursa dağa götürecekleri kimseyi bulamazlar. 24 Haziran, bu tercihin yapılacağı gündür. Sorunlarımızı barış içinde, demokratikleşme ve sivilleşmeyle çözmekten yanayız. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan bunu istiyoruz."

'TERÖR UYGULAMADAN DÜŞÜNCELERİMİZİ TARTIŞALIM'

Bölgede yaşanan sorunları barış ve kardeşlik içinde çözmek istediklerini vurgulayan AK Parti'li Eker, "Bizim diğer partilerden farkımız şu. Biz Diyarbakır'ın, bölgenin sorunlarının olduğunu biliyoruz; ama biz bu sorunları nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Geçmişte birçok hizmeti nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde sizin hizmetinizde olacağız. Türkiye'nin, bölgenin ve Diyarbakır'ın sorunlarını barış ve kardeşlik içinde çözmeyi öneriyoruz. Başkaları da diyor ki 'Biz şiddeti ve terörü yöntem olarak uyguluyoruz'. Biz, şiddet ve teröre karşıyız. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz ayrı olabilir; ama farklı düşüncelerimizi birbirimize, insana yakışır bir şekilde, zorbalık yapmadan, baskı yapmadan, terör uygulamadan, şehirleri yakıp, yıkmadan düşüncelerimizi tartışalım" diye konuştu.

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