AK Partili Eker: Çözüm sürecinde HDP bize yardım etmedi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde partililerle yaptığı toplantıda, çözüm sürecinde HDP'nin AK Parti'ye yardım etmediğini ifade ederek, "Demokratik açılımı, Habur'u kim provoke etti? PKK yaptı. HDP bize yardım etmedi, etmek isteyenlerin de gücü yetmedi. Çünkü, dağa karşı bir şey diyemiyorlar" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, Bismil ilçesini ziyaret etti. AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katılan Eker, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değindi. Eker, konuşmasının büyük bir bölümünü çözüm sürecine ayırarak, o dönem HDP'nin kendilerine destek vermediğini söyledi. Mehdi Eker, şöyle konuştu: "Kimse bizden daha fazla Kürt değil. Kürtlerin dilini konuşması, kültürünü geliştirmesi, Kürt kimliğiyle iftihar etmesi bizim uyguladığımız politikalarla, yaptığımız reformlarla Allah'ın izniyle bu topraklarda var oldu. Dergi, gazete, ajans, radyo, okullarda, üniversitelere Kürtçe biz getirdik, HDP, PKK getirmedi. Aksine biz demokratikleşmeyle, sivilleşmeyle barışı tesis etmek için çabaladık, üç tane adım attık, üçünü de onlar sabote etti. Demokratik açılımı, Habur'u kim provoke etti? PKK yaptı. HDP bize yardım etmedi, etmek isteyenlerin de gücü yetmedi. Çünkü, dağa karşı bir şey diyemiyorlar. Demokratik açılımı, Oslo sürecini, Habur sürecini, çözüm sürecini baltaladılar. Biz diyoruz ki, 'Barış olsun çözüm olsun, Diyarbakır'da güller açılsın'. Onlar ise Lice yolunda barakalarda sözde mahkemeler kurdular. İnsanlara pusula göndererek 'Şu kadar para getir, bir saat geçiktin ceza'. Tandır kuyusuna atıllar. Diyarbakırlı iş adamlarına, çiftçilere bunlar yapıldı. Hapsettiler onları. Ailelere gidip, 'Bize oğlunu, kızını vereceksin' dediler. Alıp, götürmediler mi? Eğer çocuk yoksa o zaman haraç vereceksin. Bunlarla süreci bozdular. Her tarafa mayınlar döşediler. Biz 'barış' diyoruz, 'çözüm' diyoruz, 'güzellik' diyoruz; onlar mayınları döşüyor. Devlet diyor 'Ben çözüm süreci yapıyorum, barış yapalım'; onlar kalkıyor bunu yapıyorlar. Bunların derdi çözüm mözüm değildir. Onlar daha çok kanının peşindeler. Her Kürdün evinde bir cenaze çıksın istiyorlar. Böylece düşmanlık ve kin artmasını istiyorlar. Bu zihniyet, bu şehrin kaderinin üstüne kara bir kâbus gibi çökmüş. Bu seçimlerde Diyarbakır'a sahip çıkmamız lazım." Eker, toplantının ardından Bismil ilçesindeki esnafı ziyaret ederek, bayramlaştı.

