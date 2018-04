AK Parti’li Eldemir, 24 Haziran’da yapılacak seçimleri değerlendirdi

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 24 Haziran’da yapılacak seçimleri değerlendirerek, "24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılması kararını almıştır. İnanıyorum ki aziz milletimiz, 16 Nisan 2017 tarihinde başlattığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 24 Haziran’da da sahip çıkacaktır" dedi.

Eldemir, yaptığı yazılı açıklamada, "15 Temmuzda ülkemizde yaşanan hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması, birçok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladı olmuştur. Milletimizin hain darbe girişimine karşı gösterdiği kahramanlık asla unutulmayacaktır. Bu ihanete karşı, 29 gün boyunca tutulan demokrasi nöbetleri milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin bir ifadesi olmuştur. Yenikapı’da yaptığımız ve milyonlarca vatandaşımızın katıldığı büyük miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net biçimde ortaya koymuştur. Nitekim 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol bu şekilde kesinlik kazanmıştır. Bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küresel süreçler ve eski sistemin hastalıklarının atılan her adımda karşımıza çıkması, Türkiye’nin halkoylamasında verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle erken seçim kararının bir an evvel alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılması elzem hale gelmiştir. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, istikrarı sürdürmek, güvenle yarınlara yürümek için 2017 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı Referandumunu bir an önce hayata geçirerek, ülkemizin istikbali için 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılması kararını almıştır. İnanıyorum ki aziz milletimiz, 16 Nisan 2017 tarihinde başlattığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 24 Haziran’da da sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar iyi bilsinler ki; artık istedikleri hazmedebilecekleri bir Türkiye yok. Kendi göbeğini kendisi kesen, kendi yolunu kendi belirleyen, bölgesinde güçlü ve dünyada söz sahibi, her türlü ortamda düşmanıyla başa çıkacak ve yeri geldiği zaman yedi düvele meydan okuyacak bir Türkiye var. Tüm engelleri aşmak için, yarınlarımız için, istikrar için artık söz milletin ve zaman Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin. Bu vesileyle, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ülkemize, milletimize ve Bilecik’imize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.