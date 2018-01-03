Ak Parti'li Elitaş: Ailenin bir parçasıysan ortalıkta konuşmayacaksın (2)

'İLK DARBE GİRİŞİMİ CUMHURBAŞKANIMIZIN AMELİYAT OLDUĞU SÜREÇTE'

AK Parti Grup Başkanvekili, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin ilçelerinde Ak Parti teşkilatlarını ziyaretlerini sürdürdü. Sarız, Bünyan, Pınarbaşı, Akkışla'da partililerle bir araya gelen Elitaş, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Elitaş, Akkışla'da Ortadoğu'daki gelişmelere değinerek, "Bu coğrafyayı bölmeye çalışıyorlar. Yeni yeni haritalar çıkarıyorlar. Buna 'Dur' demeliyiz. Burada güçlü ülke istemiyorlar. Güçlü ülke kim; Türkiye. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü ülkenin lideri kim? Recep Tayip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ı susturmak, yok etmek Ortadoğu'daki hesapların hayallerin hayata geçmesi demek” dedi. Türkiye üzerinde oyunlar oynayanların FETÖ ile amaçlarını gerçekleştirmeye çalıştığını, ancak milletin bu oyuna 'dur' dediğini ifade eden Elitaş, şunları söyledi:

"İşte Fethullah denen haysiyetsizi, FETÖ üyelerini kullanılarak, satılmışları Türkiye'nin en derin yerlerine yerleştirerek, darbe girişiminde bulundular. İlk darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın ameliyat olduğu süreçte. Ne fısıltılar yaydılar. Ne haysiyetsizlikler ortaya koydular. ‘Tayyip Erdoğan'ın ömrü bitmiş. Tayyip Erdoğan çok ağır hastaymış. Ameliyat olsa bile masadan kalkmazmış, saklıyorlarmış hastalığını' Biz duyduk biz. Ama Cumhurbaşkanımız o gün hastanesini hem doktorunu değiştirdi. Ne olacaktı hastaneyi doktoru değiştirmeseydi? Diyeceklerdi ki; ‘Çok uğraştık, ölümcül bir hastalıktı ama elden bir şey gelmedi. Takdir-i ilahi. Hep beraberi dua edelim. Ruhuna bir Fatiha okuyalım' diyeceklerdi. Türkiye'nin canına okuyacaklardı. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımızın feraseti, elhamdülillah onu durdurdu. Sonra Gezi olaylarını ortaya çıkardılar. İran'da halkın sokaklara dökülmesinin nedeni ne? Yumurta fiyatlarında artış. Yumurtaya zam yapmışlar. Gezi olaylarının sebebi de 3 tane çam ağacı. 81 ilde eylemler yapıldı. İran'da da en son 29 kişi hayatını kaybetti. Biz de de Gezi olaylarında sayın Cumhurbaşkanı Kuzey Afrika ziyaretlerindeyken bizdeki bazı yöneticiler, ‘Mesajı aldık onları dinleyeceğiz' dediler ama Cumhurbaşkanımız geldi ve ‘İrade ne diyorsa o olacak' dedi ve Gezi olaylarını bastırdık. Lider varsa önünde bütün engelleri aşarsınız. Lider yoksa engellerin altında ezilir kalırsınız."