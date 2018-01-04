Ak Parti'li Elitaş: Başka yerlerde Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar

KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İran'daki karışıklıkla ilgili, "Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bu bir kalkışma ama başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran'da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve ihanet şebekelerinin, bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz'' dedi.

Mustafa Elitaş, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatını ziyaretinde konuştu. Elitaş, sözlerine, ''Bizde Gezi olayları nasılsa, İran'daki olaylar da aynı diyerek" başladı. Elitaş, şöyle devam etti:

''Gezi olayları nasıl çıktı? Ne oldu? Kimsenin bildiği yok. Birden bire bir şey oldu. Taksim'de üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye ayağa kalktı. Belki Sarıoğlan'da da ayağa kalkan olmuştur. Belki Sarıoğlan'da da tencere tava çalan olmuştur. Türkiye'nin 81 vilayetinin 80'inde tencere tava çaldılar. Sebep, Taksim'de üç tane ağaç kesilecek diye. Şimdi aynısı İran'da oluyor. İran'daki olayın sebebi yumurta fiyatları. Yumurta fiyatları arttı diye İran ayakta. 29 kişi dün itibarı ile olaylarda hayatını kaybetmiş, 400 yaralı var. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar ,bir yumurta konusunda hak ararken 400 insanın yaralanmasına 29 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiler. Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bu bir kalkışma ama, başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran'da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve Türkiye'yi getirmek istedikleri noktanın ne olduğunu gördüğümüzde bu ihanet şebekelerinin bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz.''