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Ak Parti'li Elitaş: Başka yerlerde Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 14:21 | Son Güncelleme 2 saat önce

KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İran'daki karışıklıkla ilgili, "Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bu bir kalkışma ama başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran'da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve ihanet şebekelerinin, bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz'' dedi.

Mustafa Elitaş, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatını ziyaretinde konuştu. Elitaş, sözlerine, ''Bizde Gezi olayları nasılsa, İran'daki olaylar da aynı diyerek" başladı. Elitaş, şöyle devam etti:

''Gezi olayları nasıl çıktı? Ne oldu? Kimsenin bildiği yok. Birden bire bir şey oldu. Taksim'de üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye ayağa kalktı. Belki Sarıoğlan'da da ayağa kalkan olmuştur. Belki Sarıoğlan'da da tencere tava çalan olmuştur. Türkiye'nin 81 vilayetinin 80'inde tencere tava çaldılar. Sebep, Taksim'de üç tane ağaç kesilecek diye. Şimdi aynısı İran'da oluyor. İran'daki olayın sebebi yumurta fiyatları. Yumurta fiyatları arttı diye İran ayakta. 29 kişi dün itibarı ile olaylarda hayatını kaybetmiş, 400 yaralı var. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar ,bir yumurta konusunda hak ararken 400 insanın yaralanmasına 29 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiler. Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bu bir kalkışma ama, başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran'da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve Türkiye'yi getirmek istedikleri noktanın ne olduğunu gördüğümüzde bu ihanet şebekelerinin bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz.''

'GEZİ'YE KATILANLAR İRAN'A BAKIP HATASINI ANLAR'

Gezi olaylarına katılanların İran'da yaşananları gördükten sonra, hata yaptıklarını anlayacaklarını düşündüğünü söyleyen Elitaş, ''İnşallah, Gezi olaylarındaki kardeşlerimiz iktidara muhalefet olsun diye tencere tava çalan kardeşlerimiz şu anda o günleri bugünden, İran penceresinden bakıp geçmişe doğru dönüp derler ki, biz hata yaptık. Biz bu ülkenin birliği ve beraberliği için bekası için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Onların iyi niyetli olmadıklarını anlamış olabilirler. Devletin en büyük yerinde olanlar bile bunları dinlemek lazım bunları anlamak lazım zafiyetinde bulunmuşlardır. Ama Şimdi İran'dan, 2013 Gezi olaylarına baktığımızda ne kadar büyük bir zaaf ne kadar büyük bir ihanetin içerisinde bulunduklarını görmeleri gerekir'' dedi.

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