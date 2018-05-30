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AK Parti'li Elitaş: CHP'de müthiş bir kavga var

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) ziyaretinde, CHP'de müthiş bir kavga olduğunu söyleyerek, "Muharrem İnce, ince ince siyaset yapıyor, Kılıçdaroğlu da kılıcını çekmiş ince ince doğramaya çalışıyor" dedi.

AK Parti'li Elitaş: CHP'de müthiş bir kavga var

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) ziyaretinde, CHP'de müthiş bir kavga olduğunu söyleyerek, "Muharrem İnce, ince ince siyaset yapıyor, Kılıçdaroğlu da kılıcını çekmiş ince ince doğramaya çalışıyor" dedi.
Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulunu makamında ziyaret etti. Mustafa Elitaş, CHP'yi dümensiz gemiye ve lider boşluğu olan partiye benzetti. CHP'nin seçimleri iptali konusundan Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı itirazla ilgili bir soruyu yanıtlayan Elitaş, "İttifaktan çok memnunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir lider boşluğu olduğu için rüzgara göre hareket eden bir dümen var. Başta kimin olduğu belirsiz. Dümensiz bir gemi açık denizde nereye gideceğini rüzgar ne taraftan eserse o yöne doğru gidiyor. Ama şuan da ittifaktan olağan üstü memnunlar. Hatta bize de teşekkür ettiklerini tahmin ediyorum. Genel kurulda da söyledim. 4 benzemez ittifakını kurmaya muktedir bu yasa konusunda herhalde teşekkürleri sunarsınız dedim. Kulağıma gelip teşekkür ettiler. Onu çekmeleri lazım ama tükürdüklerini yalamak zor geliyor. Şu anda 2 tane başkan adayı var. CHP'de müthiş bir kavga var. Muharrem İnce, ince ince siyaset yapıyor, Kılıçdaroğlu da kılıcını çekmiş ince ince doğramaya çalışıyor "diye konuştu.
Mustafa Elitaş, gazetecilerin dövizle frekans kirası, gazetecilerin yıpranma payı ve sarı basın kartının birçok yerde geçersiz olmasıyla ilgili mesleki sorunlar konusunda da gerekli girişimleri yapacağını söyledi. Elitaş, dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak da "Maalesef 18 Mayıs'ta dövizle ilgili bir hadise yaşandı. Ama bu psikolojik mücadeleyi kazandık. Merkez Bankası ve hükümetimiz bu dalgalanmayı düzeltti" dedi.
'KİŞİLİK CELLATLIĞI YAPANLARA SORUŞTURMA AÇILMALI'
Elitaş, sosyal medyada sahte hesapların dolaşmasının ve bu hesaplarla da yayın yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, "Bu kişilik cellatlığı yapanlar teşhir edilmeli ve haklarında soruşturma açılmalıdır. Kanuni işlemler yapılmalıdır. Basındaki yıpranma konusunda gelince şu ayrımı iyi yapmalıyız. Her değil er basın mensuplarının, sahadaki gerçek basın emekçilerinin omzunda kamerayla koşturan bel ve boyun fıtığı olanlar için bu katkı yapılmalıdır. O zaman yıpranma payı adil olur" diye konuştu.

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AK Parti'li Elitaş: CHP'de müthiş bir kavga var

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