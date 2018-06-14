AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

"İlk günlerin heyecanı ve FETÖ'nün pohpohlaması ile karşı duran yeminli muhalif basının yüceltmesi ve yükseltmesi ile Muharrem İnce kendini bir şey zannetti. Abdurrahman Çelebi gibi gördü. 'Büyük bir teveccüh var' dedi ama gerçeklerle yüzleşince baktı ki işi olmuyor, artık hakarete ve çirkinleşmeye başladı. İlk gün gelirken 'Siyasi parti liderlerini ziyaret edeceğim, onlarla beraber Türkiye'de yeni bir işlem başlatacağım, uzlaşmayı hayata geçireceğim' derken, şimdi çirkinlikte yarışa gitmeye başladı. Birinci çirkinliği yapan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi. Şimdi Kılıçdaroğlu gibi Muharrem İnce çirkinleşmeye başladı. Yolları açık olsun. Kim çirkinlikte ipi göğüsleyecek, 24 Haziran'da bakacağız göreceğiz.''

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Muharrem İnce'yi, Kayseri mitinginde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı eleştirdi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde vatandaşlarla sohbet eden Elitaş, "Bu millet sahtekârlara prim vermez" diyerek, şunları söyledi:

'KEYİFLE DİNLİYOR'



Elitaş, İnce'nin Kayseri mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attırdığını ileri sürürek, bunun ahlak dışı olduğunu söyledi. İnce'nin atılan sloganları keyifle dinlediğini savunan Elitaş, şöyle konuştu:

"Muharrem efendi büyük bir keyifle dinliyor. Öyle bir keyif alıyor ki, hani bir laf vardır; 'Dervişin fikri ne ise zikri odur' diye. Ömrü boyunca, hayatı boyunca böyle işleri aklından geçiren, böyle meseleleri kendisine şiar edinmiş, fırsat geldiği an, çatlayana kadar götürmeye niyet etmiş kişilerin düşünebileceği, böyle işlerden zevk alacağı bir kişilik zafiyeti ile karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyorum."

Elitaş, İnce'nin mitinglerde fotoğraflar eşliğindeki konuşmaları için de "Bir de soruyor, düzmece resimlerle ortaya koyduğu bir bisiklete binmiş, bir traktöre binmiş, o traktörle güya caminin içerisinden traktör sürmüş. Bre Muharrem, o traktör caminin içerisine nasıl girer Allah aşkına? Kim sokar o traktörü caminin içine? Böyle yalanla, dolanla, iftira ile karalama kampanyası ile bunları yapıyor" ifadelerini kullandı.