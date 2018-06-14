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AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri 2'nci sıra milletvekili adayı Mustafa Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "CHP'den önce başka bir grup başkanvekili gidecekti umreye; Muharrem İnce piyangodan çıktı. O zamanlar 'Laiklik elden gidiyor' diyen Muharrem, şimdi umre seyahati ile övünüyor" dedi.

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Muharrem İnce'yi, Kayseri mitinginde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı eleştirdi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde vatandaşlarla sohbet eden Elitaş, "Bu millet sahtekârlara prim vermez" diyerek, şunları söyledi:

"İlk günlerin heyecanı ve FETÖ'nün pohpohlaması ile karşı duran yeminli muhalif basının yüceltmesi ve yükseltmesi ile Muharrem İnce kendini bir şey zannetti. Abdurrahman Çelebi gibi gördü. 'Büyük bir teveccüh var' dedi ama gerçeklerle yüzleşince baktı ki işi olmuyor, artık hakarete ve çirkinleşmeye başladı. İlk gün gelirken 'Siyasi parti liderlerini ziyaret edeceğim, onlarla beraber Türkiye'de yeni bir işlem başlatacağım, uzlaşmayı hayata geçireceğim' derken, şimdi çirkinlikte yarışa gitmeye başladı. Birinci çirkinliği yapan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi. Şimdi Kılıçdaroğlu gibi Muharrem İnce çirkinleşmeye başladı. Yolları açık olsun. Kim çirkinlikte ipi göğüsleyecek, 24 Haziran'da bakacağız göreceğiz.''

'KEYİFLE DİNLİYOR'

Elitaş, İnce'nin Kayseri mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attırdığını ileri sürürek, bunun ahlak dışı olduğunu söyledi. İnce'nin atılan sloganları keyifle dinlediğini savunan Elitaş, şöyle konuştu:

"Muharrem efendi büyük bir keyifle dinliyor. Öyle bir keyif alıyor ki, hani bir laf vardır; 'Dervişin fikri ne ise zikri odur' diye. Ömrü boyunca, hayatı boyunca böyle işleri aklından geçiren, böyle meseleleri kendisine şiar edinmiş, fırsat geldiği an, çatlayana kadar götürmeye niyet etmiş kişilerin düşünebileceği, böyle işlerden zevk alacağı bir kişilik zafiyeti ile karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyorum."

Elitaş, İnce'nin mitinglerde fotoğraflar eşliğindeki konuşmaları için de "Bir de soruyor, düzmece resimlerle ortaya koyduğu bir bisiklete binmiş, bir traktöre binmiş, o traktörle güya caminin içerisinden traktör sürmüş. Bre Muharrem, o traktör caminin içerisine nasıl girer Allah aşkına? Kim sokar o traktörü caminin içine? Böyle yalanla, dolanla, iftira ile karalama kampanyası ile bunları yapıyor" ifadelerini kullandı.

'İNCE PİYANGODAN ÇIKTI'

Mustafa Elitaş, Muharrem İnce ile yaptıkları umre ziyaretiyle ilgili de konuştu. Elitaş, şunları söyledi:

"2010 yılında tesadüfen gittiği umreden, herhalde Müslümanlar hakkında eline bir terazi geçtiğini zannediyor. 'Ben hacı oldum' diyor, 'umre yaptım' diyor. Umreye biz beraber gittik. Sebep de 3 bin 650 maddelik Türk Ticaret Kanunu'nu üç günde çıkartınca, MHP Grup Başkanvekili'nin, Meclis Başkanımıza teklifi idi. '3 günde biz 4 yıllık kanunu çıkarttık. Bize bir umre seyahati yaptırır mısınız?' dedi. Kabul edildi. CHP'den önce başka bir grup başkanvekili gidecekti umreye; Muharrem İnce piyangodan çıktı. Yani tesadüfen gittiği umre seyahatini, 'Ben hacı oldum, Müslümanlar hakkında kimin Müslüman kimin değil diye elimde bir terazi var' diye bu işe çıkıyor. Allah'tan başka hiç kimsenin kimse hakkında dini vecibelerini veya inançlarını tartacak bir alet yoktur. Ölçüsü daha mümkün değildir. Bunu tartacak tek Cenabıhak'tır. Mahşer gününde, hesap gününde herkes hesabını verecek. Bugün yalanlarla, iftira ile siyaset yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz. Hele hele zorla umre seyahati yapmış birisi. O zamanlar 'Laiklik elden gidiyor' diyen Muharrem, şimdi umre seyahati ile övünüyor. Önce 'Kurban ettiler beni' derken, şimdi 'Umre yaptım' diye övünüyor."

Muharrem İnce'nin başörtüsünü bir araç olarak kullandığını iddia eden Mustafa Elitaş, şöyle dedi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2009 yılında TRT'de başörtülü bir hanımefendinin kameramanlık yapmasını, 'İrtica elden gidiyor, Cumhuriyet elden gidiyor' diye TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Muharrem, şimdi kız kardeşinin başörtüsünü bir araç olarak kullanıyor. Neymiş, 'Mütedeyyin insanları ikna edebilir mi?' diye. Üniversitedeki kızlarımız, ağlaya ağlaya okuldan atılan yavrularımız, ikna odalarında başları açtırılmaya çalışılan kardeşlerimiz, senin peruk takarak iş hayatına, çalışma hayatına devam etti diye aşağıladığın, sorguladığın, soru önergesi verdiğin kardeşlerimiz bugün o acıları unutmadılar. Kusura bakma, zorla umre yapıp, şimdi mütedeyyin insanlar diye ortaya çıkıp, utandığın insanlarla oylarını alabilmek için onlarla beraber olduğunu göstermek yakışmaz. Bu millet sahtekârlara prim vermez. Sahtekârların mumu 24 Haziran günü sönecektir."

DHA


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Okuyucu Yorumları 21 yorum
AKP kadar sahtekar ve DİNE ZARAR VEREN BİR PARTİ GÖRMEDİM SON ELLİ YILDA. YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ LİDERLERİ İLE MÜSLÜMAN ŞEHİDİ SATTILAR İSRAİLLİ KATİLE. AKP İHANETİN-HIYANETİN MERKEZİDİR.
elitaş müslümanlığın tekeli sizmisiniz bu tutumunuz bizleri dinden soğutuyo vebalı size
Sizden büyük sahtekar var mı? Ama yüzünüz kızarmadan çok güzel konuşuyorsunuz.
bu ülke ne çektiyse arabın dininin peşinden koşanlardan çekti darbe dahil hala özümüze dönemedik Türk olamadık
kime ne
Müflis tüccar eski defteri açarmış, beni kurtaracak bir yerlerde birşey var mı diye? Tükenişin son hamleleri bunlar. İnce, ince ince işliyor. Halk uyandı.
Siz ne biçim insanlarsınız ya koltuk sevdası için herseyi yaparsınız bıktık sizden 16 senedir din iman edebiyatıyla cahilleri kandırıyorsunuz olan bize oluyor
ya bir siz müslümansınız da sizin dışınızdakiler Hıristiyan mı? bıkmadınız şu din sömürüsünden. ama bıkarmısınız din sömürüsü olmasa o koltukları başka nasıl koruyacaksınız. müslümanlık ve islam AKP nin tekelinde değildir!
Bu elitaş harbi saçmalıyor. Laiklik ile dindar olmak farklı şeyler değil bunu bu zihniyet anlayamadı gitti. Laiklik kişinin dini ne olursa olsun devlet karşısında eşit olmasıdır ama kendileri laikliği dinsizlik gibi gördükleri için böyle saçma açıklamalar yaıyorlar. Zaten eitaşın önceki açıklamalarına bakarsanız pekde kale alınacak birşy olmadığını görürsünüz.
sanki senin söylediklerin pürü pak ...
nerdeyse utanmadan Kabe bizim bizden başkası gidemez kabe bizim en iyi seçim yatırımımız diyecek
Çektirin gidin.. yetti gari..bıktık sizden bıktık.. artık TAMAM..
Tabi canım, zaten bir tek siz Müslümansınız, sizin dışınızda herkes sahte Müslüman. Ayrıca çirkeflikten bahsediyor, çirkefi biz çok ama çok iyi tanıyoruz. Yalandan bahsediyor, 16 yıldır halkı kandıran kim acaba? Biatçılar sizi.
öyle ya bir müslüman sizsiniz..sizin haricinizde kim olursa olsun..müslüman değil
UMRE,NAMAZ,HAC AKEPENİNİN TEKELİNDE SANKİ ADAMLAR PEK TELAŞLI.
hey elitaş bir zamanlar sende feto ile övünüyordun
Sahtekarlığın kitabını 16 yıldır siz yazdınız. Sadece FETÖ olayına bak. Yıllarca koyun koyuna yattınız, şimdi FETÖ düşmanı kesildiniz. Artık kimse inanmıyor size.
ak gezenler gidiyorda ne oluyor umreye çalma çırpma daha da artıyor kul hakkı
Sokak kürtjaı yapan lambadaki cin vardı ya:) hani itici insanları dinden soğutacak tipler olur ya bu da takım elbise giymiş vekil versiyonu,türbanlı insanlara haksızlık yapıldığını üniversiteye alınmadığını zamanında biliyoruz korku şuydu halen dini enstrümanları kullanıp tekrar osmanlının karanlık dönemlerine dönmemek ama yanlış bir şey,ahmet kaya bile benim annemin kafasındaki türbanı kimse çıkartamaz demiştir.Sıkıntı akpliler dini kulanıp zulüm yapıyor yolsuzluk yapıyor demokrasi onlara var sadece adalet yandaşlarına var.insanları din üzerinden de ayırıyorlar sen kötü olsan din anlamsız olu
YILLARCA AK PARTİUİ DİN ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAKLA SUÇLAYAN ZİHNİYET BİRDENBİRE MUSLÜMAN OLDULAR CUMA NAMAZINA GİDER OLDULAR İMAM HATİP OKUL SEMPATİZANI OLDULAR.YA ÇOCUKMU KANDIRIYORSUNUZ. CHP İSLAMİYET DÜŞMANI OLMADIĞINI BİLMEYENMİ VAR.ATATÜRKÜ BİLE KULLANIYORSUNUZ. SORSAM ŞİMDİ AYETEL KÜRSİ Yİ NEDİR DESEM BÖN BÖN BAKARSINIZ.BIRAKIN BU İNCE İŞLERİ
Bir zamanlar fetullah ile övünen , yere göğe sığdıramayan sizler, yalan söyleyin ülkeyi soyun, kul hakkı yiyin, teröristlerle el ele kol kola foto çektirin. üretim bitirin, tarımı hayvancılığı bitirin, yerli araba yapıyoruz diyip motorunu çek cumhuriyetinden getirin, iha siha hürkuş yapıyoruz deyin, amerikan sikorsky firmasına bir dünya lisans parası ödeyip ilk yerli turboshaft motoru üretiyoruz yalanını söyleyin, milleti fakirleştirip kendinize muhtaç edip oy almaya çalışın, sonrada çıkıp başkasının hac ümre ziyereti üzerinde prim yapmaya çalışın. cehennemde hepinizle görüşeceğiz akpliler
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