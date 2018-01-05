Ak Partili Elitaş: Taşeron muhalefet istemiyoruz

KAYSERİ(DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Elitaş, CHP'ye yüklenerek "Taşeron muhalefet istemiyoruz" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Ziraat Odası'nı ziyaret etti. İlçe teşkilat gezilerinin ardından sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Elitaş yaptığı açıklamada, "Ziraat oda başkanlarının ve çiftçilerimizin sorunlarını çözüm noktasında özellikle çiftçi borçlarını yeniden yapılandırmada mesafeler kat ettik. Kayseri için ön görülen ne ise onu yapacağız dedi " dedi.

Elitaş sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hep söylediğimiz devletin seyyar olması, esnek olması, hareket kabiliyetinin yüksek olması, hantal yapısından çıkması, özel sektörle, piyasa ile rekabet etmek yerine düzenleyici olması, bütün felsefemiz, amacımız bu. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Hem cumhurbaşkanlığında hem hükümette hem de Ak Parti Genel Merkezi'nde 2019'daki yeni sistemle ilgili devletin yapılanması konusunda çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalar önce Ak Parti'de hazırlandıktan sonra diğer siyasi partilere sunulacak. 'Biz çalışmaya katkı sağlıyoruz' diyen siyasi partiler varsa onlarla devam edeceğiz. Umarım bütün siyasi partiler, bizim bu yaptığımız çalışmaya katkı sağlarlar. Çünkü 2019'da kimin iktidar olacağı belli değil. Vatandaş kime teveccüh ederse kimi tercih ederse iktidar olacak o dur. Daha kıymetli onun sözünün üstünde başka bir söz olmadığını ifade ediyoruz."