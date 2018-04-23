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AK Partili Enç’ten Kılıçdaroğlu’na ’Yörük’ cevabı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

Mersin’de Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun buradaki Yörüklerle ilgili sözlerine AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’ten cevap geldi.

Mersin’de Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun buradaki Yörüklerle ilgili sözlerine AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’ten cevap geldi. Enç, "Yörüklerin asla vatanlarını satmadığını Kılıçdaroğlu’na birisi söylemeli" dedi.
Mersin’de Gökbelen Yaylası’nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun burada Yörükler ile ilgili sözlerine AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’ten cevap geldi. Kılıçdaroğlu’nun, "Bu çadırlar güzel Türkçemizi asırlar boyu yaşatan çadırlardır. Osmanlı’nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" sözlerini sert bir şekilde eleştiren Enç, "Yörüklerin asla vatanlarını satmadığını Kılıçdaroğlu’na birisi söylemeli" dedi.

"Hainlik Yörüklerin kitabında yazmaz"
Hainliğin Yörüklerin kitabında yazmadığını söyleyen Milletvekili Enç, "Bilmediği belli. Osmanlı’nın temeli Yörük obalarında atılmıştır. 3 kıtaya barış ve huzur getirerek hükmetmiş ecdadımıza bu şekilde saldırmasının arkasında başka nedenler olduğunu düşünüyorum. Sakın ama sakın Yörüklere bulaşmasın, ayranımızı kabartmasın. Yörük ve Türkmenleri kirli siyasetine alet etmesin" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün "Arkadaşlar, gidip Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözünü hatırlatan Enç, "Atatürk’ün bu sözünün ruhunu anlamamış bir kişinin çıkıp Osmanlı’ya laf etmesini bir Yörük kadını olarak asla affetmiyorum" diye konuştu.

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