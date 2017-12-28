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AK Parti’li eski vekil Şükrü Önder’e tahliye!

POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 21:19 | Son Güncelleme 5 saat önce

FETÖ’den yargılanan 29 Kasım 2017 tarihinde ByLock kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti eski Yalova Milletvekili ve emekli Emniyet Müdürü Şükrü Önder, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

AK Parti’li eski vekil Şükrü Önder’e tahliye!

Kemalettin Cengiz Erbakırcı adlı şahıs tarafından geliştirilen Morbeyin adlı uygulama ile ‘ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısı hakkında yeniden karar verileceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda ilk tahliye gerçekleşti. 29 Kasım 2017 tarihinde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti eski Yalova Milletvekili ve emekli Emniyet Müdürü Şükrü Önder, tutuklu bulunduğu Kandıra F tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

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tahliye ak parti Milletvekili FETÖ ByLock Şükrü Önder

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Dağılın beyler hepimiz kandirildik...
tesadüfe bakın ki telefonuna bilmeden bylock yuklenenlerden 2 si akp eski milletvekili ve biri saadet partisi istanbul yöneticisi ve yine tesadüfe bakın bunlar aynı gün tahliye ediliyorlar.ama umre parasını diyanetin isteğiyle bank asyaya yatıran kişiler tutuklu kalmaya devam ediyor.akp ye oy verenler zerre kadar şerefiniz varsa adaletten yana haktan yana Allahın dininden yana olun artık.tamam sizler için zor olur bu iktidar nimetlerinden bana da bir kemik düşer diye bekliyorsunuz ama biraz belki vicdan kırıntıları kalmıştır içinizde de zalime bu kadar yeter dersiniz belki.
Yine kandirildik... şimdi kılıf hazır akp de blokcu vekiller byrockcu akpliler temizlenecek garibanlar içerde yatacak feto akp ele ele beraber yürüdük baraber yürütelim şarkısını yeniden söyleme başlayacak feto AKP'nin kılcal damarlarıdır
CHP 1500 önerge vermis gecen yil meclisi calisdirmamak icin bu nasil kafa KHK yi elesdiriyor lar AKP MHP cok sabirli ben olsam gecmisde masum halka yapdiklarini yapardim misliyle ifdira atin bizde yedik her secime dolu dolu gelirsiniz gazoz sisesi gibi bos dönersiniz
Hepsi serbest kalacak..
mor beyın sıyasılerı serbesy bırakma ayakları galıba. tepkı gelmesın dıye...olan yıne vatandasa oluyor. uyanın ulkem uyanın..
bir morbeyin çıkardılar ,millet bahane bulmasın diye adamları geri salıyorlar.
whatsapcilara bisey yok dimi abeyy
Fetöcüleri hapisten serbest bırakılması için hazırlanan kılıflar uygulanmaya başlandığının göstergesi
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