AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

İçten yazısında “İşe gitmeden ahbap çavuş ilişkileri ile tüm bakanlıklarda kadrosu olan kaç kişi var ? Alt üst rütbeden dolayı hiç bir iş yapmadan maaş alan kaç kişi var? Vergi veren bir mükellef olarak kendi payıma hakkımı haram ediyorum” dedi.

İçten şu ifadeleri kullandı:

“Üst düzey rütbesi olan; milletin oyu ile makamı işgal edenler, makamları kendi yakınlarına özel işlerine imtiyaz edenlere, makam gücü ile; eşini, dostunu, akrabasını kayıranlara, özel işlerini yapanlara, sonrada pişkin pişkin Allah kitap diyenlere hakkımı haram ediyorum.

Devletin makamlara verdiği imtiyazlar ile; çocuklarını ve eşini devletin tahsis ettiği araç ve şoförler ile okullara ve özel işlere yollayan, bunları özel işleri için kullananlar, makam gideri göstererek tıksırana, tiksirene kadar yiyip içenlere bir vergi mükellefi olarak açıktan hakkımı haram ediyorum.

Devletin maaş, makam, araç, iletişim, lojistik, harcırah imkanlarını kendi siyasi işlerine yatıranlara, makamı başkalarına zülüm etmek için kullananlara, tepeden bakanlara, halk ile muhatap olmaktan kaçanlara, kibirli davrananlara hakkımı haram ediyorum. Hadi keyfini çıkarın bakalım.”