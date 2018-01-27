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AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

POLİTİKA HABERLERİ | 27.01.2018 11:16 | Son Güncelleme 3 saat önce

AK Parti Eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, soysal medya hesabından “Hakkım haram olsun” başlıklı bir yazı paylaştı. İçten yazısında çok sert eleştirilerde bulundu.

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

İçten yazısında “İşe gitmeden ahbap çavuş ilişkileri ile tüm bakanlıklarda kadrosu olan kaç kişi var ? Alt üst rütbeden dolayı hiç bir iş yapmadan maaş alan kaç kişi var? Vergi veren bir mükellef olarak kendi payıma hakkımı haram ediyorum” dedi.

İçten şu ifadeleri kullandı:

“Üst düzey rütbesi olan; milletin oyu ile makamı işgal edenler, makamları kendi yakınlarına özel işlerine imtiyaz edenlere, makam gücü ile; eşini, dostunu, akrabasını kayıranlara, özel işlerini yapanlara, sonrada pişkin pişkin Allah kitap diyenlere hakkımı haram ediyorum.

Devletin makamlara verdiği imtiyazlar ile; çocuklarını ve eşini devletin tahsis ettiği araç ve şoförler ile okullara ve özel işlere yollayan, bunları özel işleri için kullananlar, makam gideri göstererek tıksırana, tiksirene kadar yiyip içenlere bir vergi mükellefi olarak açıktan hakkımı haram ediyorum.

Devletin maaş, makam, araç, iletişim, lojistik, harcırah imkanlarını kendi siyasi işlerine yatıranlara, makamı başkalarına zülüm etmek için kullananlara, tepeden bakanlara, halk ile muhatap olmaktan kaçanlara, kibirli davrananlara hakkımı haram ediyorum. Hadi keyfini çıkarın bakalım.”

Siyasilere yönelik çok ağır ifadeler kullanan İçten, “Makamı ve imtiyazları koruma adına; üstlerine hakkı ve gerçeği söylemeyen, aksine yalakalık yapanlara, haksızlık karşısında susanlara, liyakata bakmayanlara, devletten maaş alıp devletine, milletine, vatanına ihanet edenlere hakkım haram olsun” dedi.

“Makam sahibi olduktan sonra; sadece kendini o makama oturtanlara kul köle olup yalakalık yaparak tutunmaya çalışanlara, kamera ve basın karşısında; şirin, sempatik, hoşgörülü durup, özü ile başbaşa kalınca; nefret, kibir kusanlar, geçmişini inkar, ret edenlere hakkım haram olsun” diyen İçten şöyle devam etti:

“Siyasi partilerde siyaset yapıp; her seçimde beklenti içinde olup heyecandan uyuyamayıp, 6-7 ekim olaylarında, İKBY referandumunda, Zeytindalı Harekatında, karşı beyan edip, veyahut korkudan susmayı tercih edip, seçimde de pişkin pişkin Aday adayı veya Aday olanlara hakkım HARAM olsun.

Bulunduğu siyasi partide; aday listesinde olmadığında karşı taraftan aday olan, bağımsız aday olarak partiye zarar veren, listedeki sıralamasını beğenmeyip istifa eden, karşı tarafa çalışan, sonra pişkin pişkin tekrar partiye dönüp sahnede boy gösterenlere hakkım haram olsun.

Bu yalaka takımına, istikrarsız davranışlara, makam ve mevkiyi kendi çıkarlarını kullananlara, konu mankeni olanlara, siyasi partiler içerisinde bunlara pirim veren, önlerini açan parti yönetimlerine hakkımı haram ediyorum.”

“DÜNE KADAR FETÖ İLE AŞK YAŞAYANLAR…”

Yazısında FETÖ’ye de değinen Cuma İçten, “Düne kadar FETÖ ile kol kola aşk yaşayanlar” diyerek eleştirilerini sürdürdü. İçten şunları yazdı:

“Düne kadar (17-25 Aralık sonrası); FETÖ ile kol kala aşk yaşayanlar, söylemlerimi kulak arkası edenlere, 15 Temmuz’da aklımız başımıza geldi diyenlere, PKK ve diğer terör örgütlerine tek bir laf söylemeyenlere, devleti, partiyi terör örgütlerini idare edenlere, bunları görmeyenlere, görüp de susanlara hakkımı haram ediyorum.

Kimsenin başta FETÖ ve PKK terör örgütlerine tek bir laf etmediği dönemlerde; onlara savaş açan biri olarak, şahsımın tekrar seçilmesine engel olan, sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a hakkımda bilgi kirliliği oluşturan, teröristler ile işbirliği içinde olan, olmaya devam edenlere hakkım haram olsun.

Ülkemde kıyametler koptuğunda; insanlar katledildiğinde, şehrim savaş alanına çevrildiğinde, kamuoyuna çıkıp teröristlere tek bir laf etmeyip algı yönetemeyenler, ortalık sakinleştiğinde şehrin sokaklarında boy gösteren sözde siyasetçilere, korkaklara hakkımı haram ediyorum.

FETÖ ile ilk mücadele ettiğimde; F tipi örgüt, Haşhaşi, paralelci, Tuzluk bunlar dediğimde; bana bozulanlar, laf atan, yüz çevirenler, şimdi bizden çok FETÖ düşmanı olup bizim yukarı makamlarda olmamızı engelleyip, her türlü pisliği yaparak, yalakalık yapanlara hakkım haram olsun.”

(Odatv)

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Çok doğru ibret alınması gereken sözler.
sizler hakediyorsunuz AKP kimdirki doguda bu partiye oy veriyorsunuz AKP ye oy vereceginize MHP ye verin daha iyi en azindan onlarin dusman oldugunu biliyordunuz zulm etsede zaten beklenen birseydir ama AKP resmen kurtleri KERIZ OLARAK GORUYOR.
mhp dusman degil bizim ailede kurt gelin var 2 tane sen beynini resetle
mide bulandiriyosunuz
Bravo tebrik ediyorum. Bunları söylüyorsa gerçeklik payı vardır diye düşünüyorum.
Helal olsun vekilim ,
yaptıklarınızı söylemenize gerek yok zaten zihniyetinizin bu o olduğunu herkes biliyor
Onemli olan etkili ve yetkiliyken dogrulari haykirmak, bir kenara atilinca degil.
Sende dahil bütün sömürücülere, kan emicilere saydığın bu kenelikleri yapan haram yiyicilere, fetöcülere, pkklılara, vs. vs. hepinize bende hakkımı helal etmiyorum.
oglum senin kaliteni de herkes biliyor.Dicle ünv. otoparkini bedava yaptigi icin rektörü öldürtmeye kalkan arabasini kundaklatan 15 temmuz sonrasi fetö cü diye tutukkatan kalitesizliktesiniz. türkiyede siyaset rant icin yapilir.ne allah rizasi ne vatan millet...hepsi hikaye..ihale yasasini 182 defa degistirip adrese teslim ihaleler veren sizlersiniz.hayvancilik desteginin %90nini 5-6 kisi paylasiyor.hepsi de akpnin adamlari.millette 70 tl ye et yiyor.gerci 2ayetle bir senaryoyla halledersiniz.Allah sizleri sevdiklerinizle hasreylesin.biliyorum cogunuzu ne namaziniz var ne dindarliginiz...
Eeee bu adam AKP de barınamaz tabi... Yine de içine atmayıp paylaşma cesareti gösterdiğinden tebrik etmek lazım. Aslında hemen saray bunu bağrına basmalı. Hiç değilse ALDATAN-KANDIRAN değil. ANCAK, 3 VAKTE KADAR TUTUKLANIRSA ŞAŞIRMAMAK LÂZIM.
NE GÜZEL ANLATMIŞ HERŞEYİ.. ADETA DUYGULARIMA TERCUMAN OLMUŞ.... TAM BİR TÜRK DİPLOMAT İŞTE BU.. ÖRNEK ALINACAK GERÇEKTEN OLMASI GEREKEN, ÜLKEMİZİ REFAH SEVİYESİNE ANCAK BÖYLE DİPLAMATLAR SAYISI ÇOK OLDUĞUNDA ÇIKARABİLECEK GERÇEK TÜRK MİLLETİ DİPLAMATI.... HELAL OLSUN SENİN GİBİ DÜŞÜNEN VE BU ŞEKİLDE DAVRANAN TÜM DİPLOMATLARA HAKKIM HELAL OLSU... ANCAK DEDİĞİNİZ GİBİ DAVRANAN TÜM DİPLOMATLARA BEN DE HAKKIMI HARAM EDİYORUMM.
İsim de ver, bakanlıkları, bunları kayıranları, bunların kim olduklarını..Ver ki şu bulanık su bir an önce durulansın. Sen ver ki diğerleri senden destek alarak onlar da konuşsun. Bu soysuzlar artık buralarda barınmasın. Devletin hiçbir kademesinde kalmasın bunlardan.
milletin eski vekilisin ya akp den, emekli milletvekili aylıgı alıyormusun! önce ondan söz et sonrada vergi veriyorum zırvalagını anlat bilelim ne sen neden diyarbakır halkı bana söz etmeyin şundan bundan cigerinizi bilirim
Biliyor musun ! ! ! Sen Milletvekili iken Binlerce İşsiz Kardeşimize Sınavlarda KUMPAS Kurulup, İşsiz Bırakılırken (BU İNSANLAR HALA İŞSİZKEN) Sizler Bu Haksızlık Karşısında Susanlar öbür Tarafta - ALLAH' ın Huzurunda Ne Olacaksınız BİLİYORMUSUN ! ! ! KPSS Kumpasında İşsiz Kalanlar için; Saygılarımla.
Peki; Sen Milletvekiliyken de ve Şimdi Bizlerin HAKAR Ne Olacak Biliyor musunuz? Onu Ne Sen Sor, Ne Ben Yazayım ! ! Saygılarımla.
2019 marta az kaldı.halk bal gibi biliyor bunları kimin yaptığını.2019 da halk son sözünü söyleyecek.İyi gelecek ve yalan,talan,suriyelileri baş tacı yapanlar gidecek.ya sabır,ya Allah.
Başta iyidi güzeldi umutlanmıştım bu adam gerçekleri haykırıyor diye, son cümleye gelince bununda istediği makam mevki ve arpalığa gelemediği için böyle atarlandığını anladım. Tüm cazibesi kayboldu bu hönkürmenin. Bununki de çıkar mevzusuymuş. Buradan anlıyoruz ki halkın birlik bütünlük olarak ayaklanarak seçimle gelerek bizim vekilimiz olan bu soysuzların kendi lehlerine imtiyazlar kararı almalarını bizlerin parasını pulunu keyiflerince arpalık gibi kullanmalarını engellememiz başkaldırmamız gerek!
Eski vekil diye bunları diyor. yedirmeye devam etselerdi böyle demezdi bence. Bu arada ben eski değilim. Vergimi çarçur edene bende hakkımı haram ediyorum...
bunları kağıt mendil gibi kullanılıp atılınca değil m.vekiliyken de söyleseydin seni tebrik ederdim.partisi pürtisi fark etmez hepiniz aynısınız...
Zamanında insanlar size bunları derken ikbal ve menfaat uğruna Kürt düşmanı olan partiye açık açık gittiniz şimdi ikbal görmeyince geri geldim diyerek günah çıkarıyorsunuz.kurtleri bu hale getiren içimizde besledigimiz sizin gibi Kürt olmayı ikbal uğruna satıp ihanete uğrayınca özüne dönen ama yarın başka bir dal bulunca yine satacak şahsiyetlerdir.kendimize ait bir duruş olmadıkça sonu hüsranla biter her havuca uzanmayin vekilim.onurlu olmak yeğdir başımıza ne gelirse gelsin bırakacağımız servet dik durmak olmalı gelecek kuşaklara. 
başkapartiden seçilip iktidar partisine geçenlere,sırf lider istiyor diye mecliste kukla olup her oylamaya kayıtsız şartsız evet diyenleren, doğru olduğunu gördüğü halde muhalefetin teklifine hayır diyenlere vb. olanlara bende hakkımı helal etmiyorum.
@mak3774 sanki mehape yi anlatıyon gibi
Kral çıplak! Acaba ne istedi de vermediler böyle konuşmuş. 15 yıldır yeni mi aklı başına gelmiş
Dememkki bu işleri zamanında sen çok güzel yapmısın iyi biliyon Vekil iken bu işleri görüyor biliyordun neden çıkıp simdiki gibi açıklama yapmadın
EY KAİNATIN SAHİBİ YÜCE RABBİM CANIM MEMLETİMİZİN TOPRAKLARIMIZIN MİLLETİMİZİN YEGANE SAHİBİ KORUYANI SENSİN EY ALLAH'IM KİM HAİNSE KİM BU ŞEHİTLERİN EMANETİ OLAN VATAN TOPRAĞI ÜZERİNDE ŞAHSİ İKBAL VE İSTİKBALİ İÇİN MAKAMLARI KOLTUKLARI TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN, MİLLETİN EMANETEN VERDİĞİ İMKANLARI DÜN KULLANDI İSE BUGÜN KULLANIYOR İSE YARIN KULLANCAK İSE NE OLUR EN KISA ZAMANDA TUZAKLARINI BAŞLARINA ÇEVİR BELALARIN EN BÜYÜĞÜYLE SONLARINI GETİR ARTIK ÖLÜM ONLAR İÇİN KURTULUŞ OLASIN YÜCE RABBİM BİZLER GARİP GURABA FAKİR FUKARA MİLLETİZ VATANDAŞIZ ÇİFTÇİYİZ MEMURUZ ÖĞRENCİYİZ ÇALIŞANIZ ÜRETENİZ TÜKE
Cok dogru bir tespit.
siyasi partilerin içinde malesef omurgasız münafıklar var ama bunlar çok iyi rol yaptıkları için tespitleri biraz zor
Yeni mi aklına geldi
fetöcü bu diyecekler kesin ?????? ?'?(?'?
ADI ÜSTÜNDE ESKİ VEKİL ACABA TEKRAR VEKİL OLSAYDIN ŞUAN SAYDIKLARIN İÇİN SENDE YAPMAYA VE YAPARKENDE SUSMAYA DEVAM ETMEYECEKMİYDİN SEÇİLMEYİNCE HAKKIN YENMİŞ OLDU DİMİ KEŞKE BUNLARI GÖREVDEYKEN SÖYLESEYDİN ÖYLE İSTİFA ETSEYDİN AMA İŞTE İŞ BÖYLE OLUNCA KİMSE TAKMIYOR SENİ
sen kendinde aldın.hatta bi toplantıda kendin bizzat yanındaki kişileri aldığını söyledin şimdi ne değişti cuma içten bey
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