HABER

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 07:10 | Son Güncelleme

Bayındırlık eski Bakanı Cevat Ayhan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve eski Bakan Faruk Çelik'in ziyareti esnasında Ayhan’ın ölüm anının Twitter hesabından paylaşılması büyük tepki topladı.

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ankara'da tedavi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ı hastanede ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik'in ziyareti esnasında Ayhan'ın ölüm anının resminin Çelik'in sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılması tepkilere neden oldu.

"VEFATINA ŞAHİT OLDUK"

Çelik'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eski Bakanlarımızdan Cevat Ayhan abimizi hastanede ziyaretimiz esnasında vefatına şahit olmaktan büyük üzüntü duyduk. Cevat abimize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum" denildi.

7

"BİLGİM DIŞIMDA PAYLAŞILDI"

Eski Bakan Faruk Çelik, söz konusu paylaşımıyla ilgili aha sonra bir açıklama daha yaparak, "Eski Bakanlarımızdan Cevat Ayhan abimizin vefatı hepimizi derinden üzdü merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Eski ziyaretlerimdeki fotoğrafları bilgim dışında danışmanımın kullanması hepimizi üzdü." dedi.


Ankara'da müthiş iddia!Ankara'da müthiş iddia!
Erdoğan ortak hedef olarak seçildi!Erdoğan ortak hedef olarak seçildi!
Eski Bakan hayatını kaybetti!Eski Bakan hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Faruk Çelik Cevat Ayhan ak parti

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor talebi 'Beni de yarışmaya al Acun'

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor talebi 'Beni de yarışmaya al Acun'

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sizlerin hiçbir suçu yok. Sizin zaten herşey bilginiz dışında oluyor, kanıdırılıyorsunuz ve hep mağdur oluyorsunuz. Siz hep sütten çıkmış ak kaşıksınız...
Yüzünde zil takıp oynayacak bir hava var...Seni samimi bulmadım hiç bulmuyorumda..Partili olmama rağmen...Zaten eğer AK PARTİ oy kaybederse bu alt kadroların suçudur..
TÜRK ÖRF ADETLERİ EN BUYUK ZARARI BU İKTIDAR ZAMANINDA YASADI GECMİŞTEDE YASADI AMA BU IKTIDAR TAMAMEN YOK ETTİ
senin resmi twitter hesabından senin bilgin olmadan nasıl paylaşılıyor.fetocu faruk.oğlunu ve kendini ihale zengini ettin.boğazınızdan geçmez inşallah.
Allah rahmet eylesin. Ama bu şahısların yaptığı olmamıştır. Yazıklar olsun.
Bu Faruk, bakan olarak bur tane hayırlı işi mi olmadı ki, şimdi olsun
Bakan olmuşsun ama adam olamamılşsınız yalamalar yazın ben yazmadım deyğin sahsiyetsizler yazıklar olsunn..
Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.