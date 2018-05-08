AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ankara'da tedavi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ı hastanede ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik'in ziyareti esnasında Ayhan'ın ölüm anının resminin Çelik'in sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılması tepkilere neden oldu.

"VEFATINA ŞAHİT OLDUK"



Çelik'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eski Bakanlarımızdan Cevat Ayhan abimizi hastanede ziyaretimiz esnasında vefatına şahit olmaktan büyük üzüntü duyduk. Cevat abimize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum" denildi.

"BİLGİM DIŞIMDA PAYLAŞILDI"



Eski Bakan Faruk Çelik, söz konusu paylaşımıyla ilgili aha sonra bir açıklama daha yaparak, "Eski Bakanlarımızdan Cevat Ayhan abimizin vefatı hepimizi derinden üzdü merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Eski ziyaretlerimdeki fotoğrafları bilgim dışında danışmanımın kullanması hepimizi üzdü." dedi.



