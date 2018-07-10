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AK Parti'li Filiz'den 'Zeybekci' açıklaması: Veda değil, yeni başlangıç olarak görüyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde bakan olarak yer almayan Nihat Zeybekci'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin son ekonomi bakanı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

AK Parti'li Filiz'den 'Zeybekci' açıklaması: Veda değil, yeni başlangıç olarak görüyorum

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde bakan olarak yer almayan Nihat Zeybekci'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin son ekonomi bakanı olarak tarihe geçtiğini söyledi. Filiz, "Yeni kabinede olmayışını veda olarak değil, yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Bu, bir ayrılık değildir. Bu kutlu davada verilen molaya sevinenler, boşuna sevinmesin; çünkü Denizli ve Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci ayrılmaz bir bütündür" dedi.
AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde bakan olarak yer almayan Nihat Zeybekci'nin, 2004 yılında Denizli Belediye Başkanlığı ile başladığı siyasi yaşamında 3 dönem milletvekilliği ile 61'inci, 62'nci, 63'üncü ve 65'inci hükümetlerde Ekonomi Bakanlığı görevi ile Denizli'nin en uzun süre görev yapan bakanı olduğunu kaydetti. Zeybekci sayesinde Denizli'nin, hak ettiğini aldığını ve hep 1 numaralı masada olduğunu belirten AK Parti'li Filiz, şunları kaydetti:
"Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Ekonomi Bakanlığı Gümrük Bakanlığıyla birleştirilerek Ticaret Bakanlığı'na dönüştü. Zeybekci de Türkiye Cumhuriyeti'nin son ekonomi bakanı olarak tarihe geçti. Makamlar gelip geçicidir. Makam sevdalısı değil dava insanı Denizli ve ülke sevdalısı bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin Denizli’mize kattığı değerler, kazandırdığı projeler, yaptığı hizmetler bakidir. Yeni kabinede olmayışını bir veda olarak değil, yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Bu sebepten dolayı bakanımızı sevenler üzülmesin, bu bir ayrılık değildir. Bu kutlu davada verilen molaya sevinenler ise boşuna sevinmesin çünkü Denizli ve Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci ayrılmaz bir bütündür. Zeybekci ile Denizli hep güçlü olmuştur. Ne bu sevda biter ne de Denizli’miz için büyük bir şans olan Nihat Zeybekci sevgisi sona erer."

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AK Parti'li Filiz'den 'Zeybekci' açıklaması: Veda değil, yeni başlangıç olarak görüyorum

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