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AK Parti’li gençler saldırıyı protesto etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

AK Parti Sinop İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi Sinop Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.Boğaziçi Üniversitesi’nde geçen Pazartesi günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin zaferi için tatlı dağıtılan standa provokatörlerin saldırmasını çok sayıda öğrenci protesto etti.

AK Parti’li gençler saldırıyı protesto etti

AK Parti Sinop İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi Sinop Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde geçen Pazartesi günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin zaferi için tatlı dağıtılan standa provokatörlerin saldırmasını çok sayıda öğrenci protesto etti. Yapılan eylemde AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Başkanı Muratcan Özdemir basın açıklaması gerçekleştirdi. Özdemir yaptığı açıklamada, “Ülkemizin şanlı ve muzaffer ordusu, 62 gün önce, PKK-YPG’li teröristlerin işgali altında bulunan Afrin’i, zalimlerin zulmünden kurtarmak ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde bulunan Cerablus, Azez, El Bab’ta oluşturduğu güvenli ortamı, Afrin bölgesine aktarmak için Suriye Milli Ordusu ile birlikte Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatmıştır. Mazlumların sesine kulak vermek maksadı ile başlatılan harekâtımız, bir kez daha savaş ahlakının ne olduğunu tüm dünyaya öğretmiştir. Dünya ordularını imrendiren nice taktik ve strateji başarısı, Afrin yerleşim merkezinin, zalim PKK-YPG’li teröristlerin işgalinden kurtarılmasıyla birlikte büyük bir zaferle taçlandırılmıştır. Bu zafer, milletimizin bütün inananlara ve mazlumlara hediyesidir. Bu zafer, gündüzün geceye, iyinin kötüye, Hakk’ın batıla karşı kazandığı büyük bir zaferdir. Bu zafer şahadete yürümüş Mehmetçiklerimizindir. Bu zafer hepimizindir. Tarihi, nice şan ve şerefle dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’nun, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında elde ettiği bu zafer milletimizce bir bayram olarak kabul edilmiş ve ülkemizin her yerinde kurbanlar kesilerek, tatlılar ikram edilerek, şükür secdelerine gidilerek kutlanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri geçtiğimiz, pazartesi günü ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bu zaferi üniversitelerinde tatlı ikram ederek kutlamak istemişlerdir. Bu esnada, terör seviciler tekrardan sahneye çıkarak bu şanlı zafere gölge düşürebilme rüyası ile kardeşlerimizin standına saldırmışlardır. Bilinmelidir ki Türkiye gençliği, ordusunun nice vatan evlatlarını şehit vermek sureti ile sahada elde ettiği zaferleri, üniversitelerde müdafaa etmekten bir an dahi geri durmayacaktır. Ordumuzun nice zorluklarla sürdürdüğü bu şanlı harekâtın üzerimize yüklediği misyonun farkındayız. Nasıl ki ordumuz Afrin’de küresel emperyalistlere karşı cephe cephe mücadele ediyorsa, bizler de amfilerde, dersliklerde, atölyelerde, laboratuvarlarda, ilim sahalarında mücadele etmekten asla geri durmayacağız. Ve bu mücadelemizi sürdürürken ordumuza, şairin de dediği gibi seslenmekten çekinmeyeceğiz” dedi.
Eylemin sonunda lokum ikram edildi.

AK Parti’li gençler saldırıyı protesto etti

AK Parti’li gençler saldırıyı protesto etti

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