Ak Partili gençlerden, bayrak asarken düşüp yaralanan CHP'liye ziyaret

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, parti bayraklarını asarken düşerek yaralanan CHP İzmit Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Can Tekoğlu'nu hastanede Ak Partili gençler ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP İzmit Gençlik Kolları, seçim çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklara bayrak asarken, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Can Tekoğlu merdivenden düşerek yaralandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Can Tekoğlu tedavi altına alındı. Tekoğlu'nun düşerek yaralandığını öğrenen Ak Parti İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve partili gençler hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Aykut Çağlayan ve partili gençler, Mustafa Can Tekoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulunarak, hediye verdi.
Aykut Çağlayan, "İzmit gençlerle güzel. Asılan bayrakların rengi farklı olsa da ortak noktamız gençliktir. İzmit'in tüm gençliği bizim kardeşimizdir. Bu vesileyle bayrak asarken yaralanan kardeşimize geçmiş olsun diledik, Rabbim acil şifalar versin" dedi.
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