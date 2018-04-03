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AK Partili Gizligider: “Babamızdan kalan terör mirasını evlatlarımıza bırakmayacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, partisinin İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, "Biz babamızdan bize kalan terör mirasını evlatlarımıza bırakmayacağız, terörü kurutacağız" dedi.Türkiye’nin terörle mücadelesine dair açıklamalarda bulunan Milletvekili Gizligider, son yapılan operasyonlarla, ülkenin uzun yıllardır uğraştığı terör sorununun çözüleceğini ifade etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, partisinin İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, "Biz babamızdan bize kalan terör mirasını evlatlarımıza bırakmayacağız, terörü kurutacağız" dedi.
Türkiye’nin terörle mücadelesine dair açıklamalarda bulunan Milletvekili Gizligider, son yapılan operasyonlarla, ülkenin uzun yıllardır uğraştığı terör sorununun çözüleceğini ifade etti. Milletvekili Gizligider, “Bu mesele bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye’nin 40 yıldır uğraştığı bir terör meselesi var. Hep şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz babamızdan miras aldık bu terörü ama evlatlarımıza bırakmayacağız. Bu meseleyi Türkiye halledecek. Bizim amacımız terörü yerinde kurutmak. Biliyorsunuz Afrin bu terör örgütünün önemli merkezlerinden biriydi. Kendilerine göre kanton uygulaması ilan etmişlerdi. Ama çok şükür ordumuz hesaplanan tarihte, hesaplanan şekilde hem de çok anlamlı bir günde 18 Mart Çanakkale Deniz Muharebesinin zaferinin ardından 103 yıl sonra Afrin’de zaferimizi ilan etti. Şimdi ise Tel Rıfat var bunların Kobani dediği El Arab var. Sadece burası değil Irak ile de görüşmelerimiz var. Irak’ta inşallah Kandil dahil buraları kurutacağız. Yani kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” dedi.

"Kılıçdaroğlu duvara çarpmaya devam ediyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afrin’e düzenlenen operasyona dair açıklamalarını eleştiren Gizligider, “Afrin’e düzenlenen operasyonda CHP önce dedi ki askeri mi kırdıracaksınız bu operasyon yanlış. Sonra dediler ki operasyonu destekliyoruz. Ama Afrin’e girmeyin şehir savaşı ile karşı karşıya kalırsınız çok büyük bir kayıp olur. Daha sonra Afrin merkezine de girildiğinde eşkıyalar arkalarına bakmadan kaçtıklarında ne yazık ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı, ’Zaten biz ordumuzun yanındaydık’ dedi. Şimdi bunlar milletin önünde oluyor devir iletişim devri. Ne yazık ki Kılıçdaroğlu kaybetmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu isabetsiz oynamaya devam ediyor, duvara çarpmaya devam ediyor ve milli meselede puan kaybetmeye devam ediyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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