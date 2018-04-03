AK Partili Gizligider: “Babamızdan kalan terör mirasını evlatlarımıza bırakmayacağız”

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, partisinin İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, "Biz babamızdan bize kalan terör mirasını evlatlarımıza bırakmayacağız, terörü kurutacağız" dedi.

Türkiye’nin terörle mücadelesine dair açıklamalarda bulunan Milletvekili Gizligider, son yapılan operasyonlarla, ülkenin uzun yıllardır uğraştığı terör sorununun çözüleceğini ifade etti. Milletvekili Gizligider, “Bu mesele bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye’nin 40 yıldır uğraştığı bir terör meselesi var. Hep şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz babamızdan miras aldık bu terörü ama evlatlarımıza bırakmayacağız. Bu meseleyi Türkiye halledecek. Bizim amacımız terörü yerinde kurutmak. Biliyorsunuz Afrin bu terör örgütünün önemli merkezlerinden biriydi. Kendilerine göre kanton uygulaması ilan etmişlerdi. Ama çok şükür ordumuz hesaplanan tarihte, hesaplanan şekilde hem de çok anlamlı bir günde 18 Mart Çanakkale Deniz Muharebesinin zaferinin ardından 103 yıl sonra Afrin’de zaferimizi ilan etti. Şimdi ise Tel Rıfat var bunların Kobani dediği El Arab var. Sadece burası değil Irak ile de görüşmelerimiz var. Irak’ta inşallah Kandil dahil buraları kurutacağız. Yani kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” dedi.