AK Parti’li Gök Kudüs’te

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarının düzenlediği “Medeniyetimizin Keşfi” programı kapsamında Kudüs’e ziyarette bulundu.

“Medeniyetimizin Keşfi” programı kapsamında, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Ensar Topçu, Mesut Özdemir, Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Turgutlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, Soma İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Süleyman Allı ve çok sayıda partili genç Kudüs’ü ziyaret ederek, Filistinli gençlere destek oldu. Programda Kudüs’ün tarihi ve manevi değerleri gezilerek, Filistin ve İsrail büyükelçiliklerine ziyarete bulunuldu. Ziyareti değerlendiren AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu ’Medeniyetimizin Keşfi’ programı kapsamında Kudüs’e ziyarette bulunduk. Öncelikle İsrail Büyükelçimiz Kemal Ökem’i ziyaret ettik. Kendileri ile İsrail-Türkiye ilişkilerini değerlendirdik. Ardından Filistin Büyükelçimiz Gürcan Türkoğlu’nu ziyaret ederek, Filistin-Türkiye ilişkilerini değerlendirip Filistin halkı için yapabileceklerimizi konuştuk. Ardından Yafa şehrini ziyaret edip ecdat yadigarı eserlerimizi inceledik. Bizlere eşlik eden genç kardeşlerimiz ile birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı ziyaret ettik. Cuma namazımızı ve vakit namazlarımızı burada edâ ettik. Kubett-üs Sahra’nın avlusunda Filistinli çocuklar ile top oynadık, onlara ikramlarda bulunduk. Burada yaşadığım manevi hazzı kelimelerle anlatamam. Programımız boyunca Kudüs’ü, Yafa’yı, El-Halil’i ziyaret ettik. Buralarda bulunan manevi değerlerimiz Mescid-i Aksa, Kubbet-üs Sahra, Hz. Yusuf (a.s), Hz. Yakup (a.s) ve Hz. Davut (a.s) peygamberlerimizin kabr-i şeriflerini ziyaret ettik. Batı Şeria’da Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları zulme şahit olduk. Ziyaretimiz boyunca mazlum Filistin halkının ve masum Filistinli çocukların yanlarında yer alıp onları mutlu etmeye çalıştık. Filistin halkı Türkiye’yi, Türkleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a aşırı derecede sevgi besliyor. Türk olduğumuzu duyunca ilgi alaka artıyor. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Dükkanlarında Türk bayrağı bulunduruyorlar. Orada olmamız Filistin halkına güç veriyor. Herkese Kudüs’e gitmeyi tavsiye ediyorum" dedi.