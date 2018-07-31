HABER

AK Parti'li Hakkı Köylü'nün sağlık durumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulan Köylü, gün içerisinde odaya alınacak

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavisi süren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün gün içinde odaya alınacağı bildirildi.

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvuran burada yapılan anjiyonun ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Köylü'nün tedavisi sürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, kalp krizi geçiren Köylü, yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuluyor

Genel sağlık durumu iyi, bulguları stabil olan Köylü'nün gün içinde odaya alınacağı kaydedildi.

Köylü'nün tedavisi, gözlem amacıyla birkaç gün daha devam edecek.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, dün hastaneye gelerek Köylü'nün sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladıCHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
24 Haziran seçimleri öncesi '15 vekil transferi' teklifini Meral Akşener yapmış24 Haziran seçimleri öncesi '15 vekil transferi' teklifini Meral Akşener yapmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü sağlık durumu

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı

24 Haziran seçimleri öncesi '15 vekil transferi' teklifini Meral Akşener yapmış

24 Haziran seçimleri öncesi '15 vekil transferi' teklifini Meral Akşener yapmış

CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor

CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor

Meral Akşener'den kurultay açıklaması

Meral Akşener'den kurultay açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.