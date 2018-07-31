AK Parti'li Hakkı Köylü'nün sağlık durumu

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

AA muhabirinin hastaneye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanan Köylü, odaya alındı.

Köylü'nün odaya çıkarılmasının ardından TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eki AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve YÖK Başkan Vekili Rahmi Er, Köylü'yü ziyaret etti.

- "Yarın taburcu edilecek"

Bekir Bozdağ, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köylü'nün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "İnşallah yarın sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu olacak. Ben tekrar kendisine geçmiş olsun diyorum, şifa dileklerimi bir kez daha iletiyorum." dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya da sağlık durumu iyi olan Köylü'nün görevini en iyi şekilde devam ettireceğini söyledi.

