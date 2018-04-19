AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, kazaların sebebinin yüzde 98’in üzerinde insan kaynaklı olduğunu belirterek, "İnteraktif uyarı sistemi dediğimiz yoldaki kazayı, olumsuzluğu yolcuya, sürücüye bildiriyoruz. 7/24 hızı ölçüyoruz" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İhlas haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Antalya’da trafik güvenliği ile ilgili çalıştaya katıldığını belirterek, "2016 yılında 7 bin 300 kişi kazalarda ölmüş, 2017 yılında ise 7 bin 424. Kazalarla ilgili toplantı İçişleri Bakanlığında yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Trafik güvenliği ile ilgili neler yapılabilir?" sorusuna Ilıcalı, "Son 15 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol yapmışız. Sürücü hata yapsa bile yol affedici hale gelmiş. Kazaların oluş nedenine baktığımız zaman kusur insanda. Yüzde 98’in üzerinde. Ölümlü kazalarda 20’den fazla insan ölüyor. Yüzde 50’den fazla kazaların nedeni aşırı hız. Yapmamız gereken kurallara uymak. Bunun için bilinç oluşturmamız lazım. Vatandaşlar üzerinde bunu sağlayamıyoruz. Elektronik sistemlerden, yeni nesil sistemlerden faydalanmamız gerekiyor" cevabını verdi.

Ilıcalı şöyle konuştu:

"İnteraktif uyarı sistemi dediğimiz yoldaki kazayı, olumsuzluğu yolcuya, sürücüye bildiriyoruz. 7/24 hızı ölçüyoruz. İstersek birinci uyarıyı, ikinci uyarıyı verebiliriz. Üçüncü uyarıda polisle karşı karşıya getirebiliriz. E-tebligat yapabiliriz. Bir uçak ulaşım aracı. Uçaktaki uyguladığımız teknolojiyi otobüslerde uygulayabiliriz. Hızı düşürmemiz mümkün. Yoldaki olumsuzlukları sürücüye bildirebiliriz."

Akıllı Şehirler Konferansı’na ilişkin de Ilıcalı, konferansa on ülkeden yüz şehrin katıldığını ifade etti. Ilıcalı, eski İspanya Başbakanı’nın Avrupa’nın Türkiye’yi yalnız bıraktığını ifade ettiğini söyledi.