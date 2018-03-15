AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, mevcut Organize Sanayi Bölgesine (OSB) günün şartlarına uygun modern bir arıtma tesisinin kazandırılması ve 3’üncü ilave alanın altyapısının bir an önce yatırımcıların hizmetine sunulmasında sona gelindiğini açıkladı.

AK Partili İnceöz, sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve AK Parti hükümetlerinin teşvik programları ile Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelen Aksaray’a daha fazla yatırımcı kazandırmak için, çalışmalara ara vereden devam ettiklerinin altını çizerek “Üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız başımızın tacıdır. Onların Aksaray’da kalıcı olması ve üretimlerini, yatırımlarını daha modern ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Aksaray OSB’nin konumu itibariyle stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden İnceöz, “Orta Anadolu’nun ortasında kuzey-güney, doğu-batı doğrultusundaki karayollarının kesişme noktasında yer alan şehrimiz genç ve dinamik nüfusu, ulaşım ve enerji avantajları, düz arazi yapısı ve hükümetimizin bölgesel teşvik imkânları ile yatırımcıların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor” diye konuştu.