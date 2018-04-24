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AK Parti’li İnceöz: "Tek adam görmek istiyorsan, CHP tarihine bakacaksınız, milli şef dönemine bakacaksınız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

ANKARA (İHA)

ANKARA (İHA)

<img alt="Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2448681/2448681-148x74.jpg">Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
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