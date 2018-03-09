AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız, 5 Mart 2018 tarihli Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis oturumunda gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullandı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre 3 Mart 1924 tarihinde hilafetin kaldırılışının yıldönümü ile ilgili konuşan Yıldız “…hilafetin kaldırılışının 94.yılıydı Mart'ın 3'ünde. Tabi bunu kamu vicdanına bırakıyorum. Bu tarih kitaplarında ve tarih sayfalarında yer alan bir olay hilafetin kaldırılması, hanedanın yurt dışına sürgüne yollanılması bir günü içinde hanedanın erkeklerinin 10 gün içinde hanedanın tüm kadın çoluk çocuk hepsinin sürgüne yollanılması bir vakadır, yaradır” dedi.

“OLUMSUZLUKLARLA ANILACAK NOKTA”



Yıldız tepki çeken konuşmasına şöyle devam etti: “Tabi bunların içinde bazı hikayeler var ki bir tanesi de Sultan Abdülmecit'in kızı ve Sultan Abdülhamit'in kardeşi olan Seniha Sultan'ın Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir mektup. Mektubun Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Lakin mektubunda kısaca kendisinin 78 yaşında olduğunu, çok yaşlı olduğunu, bundan sonra bir seyahati kaldıramayacağını ve ahir ömrünü burada ülkesinde topraklarında bir evde geçirmek istediğini ve bu hususta kendisinden kendisine yardım etmesi talebinde bulunuyor Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan ve bu talebi reddediliyor. O da diğer hanedan mensupları gibi yurt dışında sürgünü yollanılarak Fransa'da küçük bir kasabanın bir ahşap binasının çatı katında hizmetçi odasında ahir ömrünü tamamlıyor. Ben tüm hanedan mensuplarına buradan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu tür olumsuzluklarla anılacak noktaya hiç kimse getirmez diyorum.”