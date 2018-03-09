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AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 17:55 | Son Güncelleme

AK Partili Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız, hilafetin kaldırılmasını bir yara olarak niteleyerek 'İnşallah bundan sonra ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu tür olumsuzluklarla anılacak noktaya hiç kimse getirmez diyorum' ifadelerini kullandı.

AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız, 5 Mart 2018 tarihli Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis oturumunda gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullandı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre 3 Mart 1924 tarihinde hilafetin kaldırılışının yıldönümü ile ilgili konuşan Yıldız “…hilafetin kaldırılışının 94.yılıydı Mart'ın 3'ünde. Tabi bunu kamu vicdanına bırakıyorum. Bu tarih kitaplarında ve tarih sayfalarında yer alan bir olay hilafetin kaldırılması, hanedanın yurt dışına sürgüne yollanılması bir günü içinde hanedanın erkeklerinin 10 gün içinde hanedanın tüm kadın çoluk çocuk hepsinin sürgüne yollanılması bir vakadır, yaradır” dedi.

“OLUMSUZLUKLARLA ANILACAK NOKTA”

Yıldız tepki çeken konuşmasına şöyle devam etti: “Tabi bunların içinde bazı hikayeler var ki bir tanesi de Sultan Abdülmecit'in kızı ve Sultan Abdülhamit'in kardeşi olan Seniha Sultan'ın Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir mektup. Mektubun Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Lakin mektubunda kısaca kendisinin 78 yaşında olduğunu, çok yaşlı olduğunu, bundan sonra bir seyahati kaldıramayacağını ve ahir ömrünü burada ülkesinde topraklarında bir evde geçirmek istediğini ve bu hususta kendisinden kendisine yardım etmesi talebinde bulunuyor Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan ve bu talebi reddediliyor. O da diğer hanedan mensupları gibi yurt dışında sürgünü yollanılarak Fransa'da küçük bir kasabanın bir ahşap binasının çatı katında hizmetçi odasında ahir ömrünü tamamlıyor. Ben tüm hanedan mensuplarına buradan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu tür olumsuzluklarla anılacak noktaya hiç kimse getirmez diyorum.”

CUMHURİYET OLMASAYDI BU TARTIŞMAYI YAPAMAZDIK

Yıldız'a meclis kürsüsünden tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Ferhat Epözdemir de “Cumhuriyet olmasaydı bugün bu konforlu bu özgür tartışma ortamlarında bu tartışmaları yapamazdık. Hilafetin ortadan kaldırılması saltanatın bitirilmesi laik bir hayatın, cumhuriyet değerlerinin imkanları dahilinde bugün bu imkanları kullanarak yaşamamızı idame ediyoruz. Çünkü bu değerlere sahip olmayan ülkelerin hangi hallerde olduğunu hepimiz gözlemliyoruz, Ortadoğu'da yaşanılanları gördüğümüz gibi….” dedi.

MAKAM İŞGAL EDİYORSUNUZ

Epözdemir, Yıldız'ın açıklamalarını talihsizlik olarak niteleyerek “Bir makam işgal ediyorsun, gündem dışı konuşuyorsun. Hilafeti övmek Türkiye'nin mevcut anayasası ortadayken laik demokratik cumhuriyet yapısı ortadayken bunu bir vaka olarak nitelemek doğru değil. Bu makamda bu tür çağrılar yapmak talihsizlik. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumunun makamını işgal ediyorsunuz hanedanlığı övücü konuşmalar yapıyorsunuz….” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Gaziosmanpaşa Belediyesi hilafet ömer faruk yıldız

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Okuyucu Yorumları 115 yorum
millet ileriye adim atar bizimkiler geriye dogru nasil gitsek diye yol arar
ama,maalesef,ne yazıkki doğru
Dini siyasi güç, iktidar ve egemenlik aracı olarak kullanarak, ruhban yada ayrıcalıklı sınıf yaratanlardan çektiğimiz hala yetmedi mi ?
@ccwolf Bu Arabi tiplerde kafa iyi galiba:) Fazla deve sidigi kullanmak ne kadar tehlikeli :) Bu interneti de bu Arabi bir tip buldu desek ne dersiniz? haha...bunlari hemen geldigi delige yani maymun deligine geri yollamak gerek:) Hop Arap zort Arap:) Maymun soyu ne olacak :)
@ccwolf Bu devirde sizinki gibi düşünce hayret.Türkiye nereye gidiyor dedirtecek.
bu ülkenin yarası siz ve sizin gibiler belediye başkanı. içinizde kalacak hic bir zaman o istediğiniz gibi olmayacak bu ülke ancak böyle havlarsınız
SİZLER ÇOK OLDUNUZ AMA ŞİMDİLİK YAPILACAK BİR ŞEY YOK. İLK SEÇİMLERDE GÖRECEKSİNİZ GÜNÜNÜZÜ.
@adigevekil Görürüz canım benim.
@beybaba41 hilesiz seçimde herzaman kaybedersiniz.ama işiniz gücünüz hile hurda,makarna kömür.
@beybaba41 Oh o ne konuşma öyle.Tabiki göreceğiz.Bu devirde bu düşünce Akp ye zarar verir.İyilik yaptığınızı zannetmeyiniz.Hala 'Acaba' yı düşünen çooook seçmen var.
hangi bit yavrusunun tepkisini çekmiş ? hangi gavurun tepkisini çekmiş papa varken haçlılar varken islamın başı yok edilmesi kimin tepkisini çeker
o sayfa açılmamak üzere kapanmıştır..akıllı ol..
@r.etkar bence sen akıllı ol biraz oku araştır tabi Müslüman isen
@ardaank şeref yoksunu olanların tabiiki
Hainlik diz boyu...Laik Cumhuriyet sayesinde Yüce makamlara gelenler maalesef inkarcı ve ihanet içerisindeler.
@seyfkale Hadi ordan putçu.
@beybaba41 SENİN YORUMUN OYLAMALARINA BİR BAK.
@beybaba41 san hangi ATATÜRKÇÜ nün gidip ATATÜRK e bana para ver çocuk ver dediğini duydun ama sizler ALLAH ile KUL arasına kimse giremez dediği halde boş adamlara tapıyorsunuz sonrada çıkıp putcu diyorsunuz bende şun söyleyeyim kim haram yemişse kim kul hakkı yemişse bunlara göz yuman ve göz yummaya devam edenler tez günde çoluk çocuğundan çıkarsın mı
hilafetin bir faydası olsaydı Osmanlı dağılmazdı en büyük darbeyi arap Müslümanlarından gördü
çok doğru söylütorsunuz haçlıların papası var müslimanların halifesi yok bu çok kötü bir durum inşallah tez vakitde yeniden hilafet makamı kurulur
@sahinaltinkaynak Papa bir protestan veya bir ortodoks için hiç bir şey ifade etmez papa katolikler için önemlidir yani tüm hristiyanları temsil etmez. Keza halifelik makamının hiç bir işe yaramadığını birinci dünya savaşında çok güzel gördük. Şu an halifelik ilan edilse kim tanıyacak o halifeliği, Mısır halifelik bizim hakkımız diyor Suudlar sünnilerin lideri benim diyor BAE, Ürdün, Kuveyt vb. ülkeler Suudlar ne derse kabul ediyor. İran şii, uzun lafın kısası bir iki ülke dışında kimse halifeye biat etmez.
@sahinaltinkaynak başında illa birisimi durmalı? camii cemaati yetmiyomu ibadet etmeye? kuran da herşey açık ve net bunun için halifeye gerek yok ? inşaat işlerinin açılması lazım ki çalışakda para kazanak? senin evinin kirasını halife mi verecek ?
BU MERAKLI O DÖNEMDE OLSA SARAY SOYTARI OLURDU TIPKI ŞİMDİ YAPTIĞI GİBİ
Hilafet gelse sizin gibi veledül zinalar ya hırsızlıktan elsiz ya da beline hakim olamadığı içşn çüksüz kalırdı. Ak beinli mallar...
siz hilafeti getirir arkasından cennetten arsa satarsınız
@o.bobrek Satıyorum keIepir fiyata. GeI anIasaIım. kaç m2 Iazım?
aynen. hilafet kaldırılarak ümmet bassız ve sahipsiz bırakılmıştır. bu ıslama yapılan en buyuk darbedir.
SANA BAŞ LAZIMMI
sende suç yok seni seçen seçmiş eğitimin olduğu yerde...
Ohaaaa derim ve susarım.
geçmişi deşelemeye gerek yok. kutuplaşma ve gerginliğe gerek yok. Bir fayda sağlamaz. Önümüze bakalım derim.
Bazıları semer sever.
SONUNA KADAR KATILIYORUM.DÜN HANEDANI YURTTAN ATANLAR BU GÜN İSTANBULUN FETHİ,YOK ŞU FETHİ YOK BÜYÜK MEDENİYETİN TORUNLARIYIZ DİYE NARALAR ATIYOR.İMPARATORLUK RESMİ OLARAK BİR CİNNETLE BİTİRİLMİŞ OLABİLİR.AMA KÜLTÜREL,SOSYAL VE EĞİTİMSEL ORGANLARI YANİ SİYASİ OLMAYAN DİĞER ORGANLARININ KESİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİ.HELEDE ÇOK BÜYÜK BİR MEDENİYETİN HUNHARCA YOK EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL.SN.MECLİS ÜYEMİZ DOĞRU DEMİŞ.
hilafeti ancak islam düşmanları admin ve mynet okuyucuları istemez...
Çok doğru söylemiş.
akp ve mhpli çomarlar bunların daha iç yüzünü göremiyor
abicim, Allaha inanıyoruz peygammerimiz hz. Muhammed, kitabımız Kur`an. sen napacan hilafeti kıl namazını oku kuranını bitti allah kabul etsin .hoş ibadet yapıyomusun onuda allah bilir. biz yeteri kadar inşaat işleri açılırmı onun derdindeyiz herif hilafetin derdinde iyimi vay arkadaş ya Kamunun vicdanıda yeterince rahat hadi bak işine
HİLAFETİN KALDIRILMASI APTALLIKTIR. HİLAFET İSLAM ÜLKELERİ LİDERLİĞİDİR. ATAM CAHİL DİN ADAMLARININ CUMHURİYETE KARŞI AYAKLANMALARI ÖNLEME AMACIYLA HİLAFETİ KALDIRDIĞINA İNANIYORUM. OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE CAHİL OSMANLIDAN CAHİL T.C.ye GEŞİŞ YAPILMIŞTI. BUGÜN İNGİLTERE VEYA HOLLANDAYA BAKIN SEMBOLİK KRALLIKLARINI HALA KORUYORLAR. NETİCE HİLAFETİN KALDIRILMASI YANLIŞ HAREKETTİ AMA CAHİL DİN ADAMLARININ ÇOK OLDUĞU ÜLKEMDE HİLAFETİN KALDIRILMASI ŞARTTI.
gavur dolu ya la bu mynet.
BU HALDE BİLE 1000 ODALI SARAY YAPTINIZ....EĞER BİRDE HALİFELİK ELİNİZDE OLSA NELER YAPARSINIZ ALLAH BİLİR...ZATEN BAŞKANLIK SİSTEMİNİ BİLE SIRF BU YÜZDEN İSTİYORSUNUZ ELİNİZDE DAHA FAZLA GÜÇ OLSUN DİYE..ZAVALLI MİLLETTE ZANNEDİYORKİ BAŞKANLIK GELDİĞİNDE BİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLACAĞIZ...SAVUNDUĞU ŞEYE BAK...HALİFELİKMİŞ...PEYGAMBERİMİZİN TORUNU HZ HÜSEYİNİ BU HALİFELİK UĞRUNA KATLETMEDİLERMİ...
git arabistan da yaşa seni tutan var mı ???
NE HILAFETİ LANN ARAPLAR GIBI BIRBIRINIZI KESERDINIZ
hilafet müslümanları bağlar bazı imansızlar niye kendini yırtar? hazreti tayyip hilafeti alacak o kadar
BENİM ANLAYIPTA ANLAMADIĞIM BİZ MÜSLÜMANLARIN HALİFESİ OLUP OLMAMASI SAHTE MÜSLÜMANLARI VE HIRISTİYANLARI NEDEN İLGİLENDİRİYOR .ANLADIIIIIIIMMMMMM SİZ MÜSLÜMANLAR GÜÇLENMESİN TEKRAR VİYANA KAPILARINA DAYANMASINLAR DİYORSUNUZZZZZZ AMAAA ŞUNU UNUTMAYIN NASILKİ KOSTANTİNEYİ İSTANBULA ÇEVİRDİK İSE ROMAYIDA OSMANİYEYİ ÇEVİRECEZ .HERKESİN BİR HESABI VAR AMA ESAS HESAP ALLAH INDIR ÇOK ŞÜKÜR BİZLERDE ALLAH IN DİNİNE YAYMAK İÇİN MALSA MAL CANSA CAN HERŞEYİMİZE ORTAYA KOYACAĞIZ .KISACA 15 TEMMUZDA 100 YILLIK REKLAMLAR BİTTİ FİLİM YENİ BAŞLADI BİSMİLLAH DEYİP AFRİNDEN BAŞLADIK YOL ÇOK UZUN KIYAMETE KADA
Bunları görünce 2019 secımlerınde bunlaramı oy vereceğim demekkı sapık ıfadeler sadece dın adına konuşanlar deilmiş
Bi bitmediniz ya .yatın kalkın mustafa kemal paşaya dua edin şimdi yunan vadandaşı olacaktınız .
el etek öpmeye hevesli biri...
hilafet şeriat değil. siyasi bir terimdir.suudilerde şeriat var ama hilafet yok. bizde kasten islam kin ve nefreti nedeni ile hem islama hem hilafete düşmanlık vardır. ingiliz istedi diye kalkan hilafet ve kurulan 30a yakın müslim ülke.. başı boş. elbette petrolu ingiliz alacak. ulan 100 sene önce oralar bizimdi. bu ne ingiliz devşirmeciliği be..yuh.
hilafeti hak edecek kadar temiz bir insan kalmış mı, GÜNÜMÜZÜN HALİFESİ OLACAK KİŞİSİ KİM OLACAK, GÜNÜMÜZÜN ARAPLARI MI? ONLAR ANCA HALİFELİK MAKAMINI KİRLETİR, BİZİM YÖNETİCİLERİMİZ Mİ? NE YAZIK Kİ RANTÇILIKDA EKOL OLMUŞ, HALKÇILIĞI DEĞİL SINIFCILIĞI ORTAYA ÇIKARTMIŞ YÖNETİCİLERİMİZ VAR. ZAMANINDA ATATÜRK HALİFELİĞİ KALDIRMASA ŞUANDA HALİFE NEFRET ETTİĞİNİZ FETULLAH GÜLEN Dİ, PARALEL DEVLET OLURDU, DİYORSUNUZ YA PARALEL DEVLET 30 YIL BU ÜLKEYİ YÖNETTİ (15 SENESİ SENİN PARTİNLE GEÇTİ) 2. OLARAK HALİFELİĞİ AYAKLAR ALTINA ALIP OSMANLIYI SATAN ARAPLARIN SİZCE HALİFELİĞE SAYGISI VAR MI?
bu ülkede boşa nefes alıyorsun HANEDAN OLAN YERE GİT
müslümanların refağa huzura kavuşması için tek yol hilafet tek yol islam ... !
en büyük yara sen ve senin gibiler
ÇOK DOĞRU DİYOR. ARKADAŞLAR. HİLAFET DİYOR SALTANAT DEĞİL. HİLAFET İSLAMIN BAŞIDIR VE BUGÜNKÜ MÜSLÜMANLAR BAŞSIZ OLDUĞU İÇİN PERİŞANDIR. HRİSTİYANLARIN PAPASI VAR YEHUDUN HAHAMI VAR AMA MÜSLÜMANLARIN HALİFESİ YOK BİR LİDERİ YOK BU ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDUR
Cahil Kardeşim, Halifelik 20-21. yüzyılda uygulamaz hale gelmişti. Fakat, şunu kaçırma 1900 yıllların başında işler karışmıştı bu alanda... Yani Mustafa Kemal Türkiyenin Önünün Açıklması için Ortadoğunun Batağına girmemek için Halifeliğe son vermiştir. Ama Senin bunu anlaman kolay değil. Millet Uzayda cirit atıyor. Bizler Sizler gibi Man kafalar sayesinde Hala Neleri tartışıyoruz.
Vatikan'da Papa var, İstanbuI'da ortodoks patriği, müsIümanIarın bası yok. İsIam aIeminde sürekIi kan döküIımesinin sebebi de budur. ÇapuIcuIar ötede havIayın.
BU ADAM CUMHURİYETLE KAVGALI AMA CUMHURİYETİN BELEDİYESİNİN BAŞINDA .... İSTİFA ET KARDEŞ....
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