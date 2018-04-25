TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Bir araya gelmesi mümkün olmayan zıtlar dik duruşun timsali Erdoğan düşmanlığında birleşmektedir” dedi.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili İşler, yaptığı açıklamada, “Tek gayesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek olan karanlık tezgahlar ve kirli oyunlar sergilenmektedir. Bir araya gelmesi mümkün olmayan zıtlar dik duruşun timsali Erdoğan düşmanlığında birleşmektedir” dedi.

İşler, “Millet Gezi Parkı,17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye düşmanlarına ve işbirlikçilerine yedirmedi. 24 Haziran’da da Erdoğan’a sahip çıkacak ve yedirmeyecektir. Kirli hesaplar peşinde olanlar kaybetmeye mahkumdur” ifadelerini kullandı.

