HABER

AK Partili İşler: "Bir araya gelmesi mümkün olmayan zıtlar, Erdoğan düşmanlığında birleşmektedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Bir araya gelmesi mümkün olmayan zıtlar dik duruşun timsali Erdoğan düşmanlığında birleşmektedir” dedi.TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili İşler, yaptığı açıklamada, “Tek gayesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek olan karanlık tezgahlar ve kirli oyunlar sergilenmektedir.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Bir araya gelmesi mümkün olmayan zıtlar dik duruşun timsali Erdoğan düşmanlığında birleşmektedir” dedi.
TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili İşler, yaptığı açıklamada, “Tek gayesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek olan karanlık tezgahlar ve kirli oyunlar sergilenmektedir. Bir araya gelmesi mümkün olmayan zıtlar dik duruşun timsali Erdoğan düşmanlığında birleşmektedir” dedi.
İşler, “Millet Gezi Parkı,17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye düşmanlarına ve işbirlikçilerine yedirmedi. 24 Haziran’da da Erdoğan’a sahip çıkacak ve yedirmeyecektir. Kirli hesaplar peşinde olanlar kaybetmeye mahkumdur” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'la Gül bir araya mı geliyor?Erdoğan'la Gül bir araya mı geliyor?
Elini sıkmadı! Paylaşımı herkesi şaşırttıElini sıkmadı! Paylaşımı herkesi şaşırttı
Gece yarısı korkutan deprem!Gece yarısı korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

'Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'nun randevusunu hep reddetti'

'Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'nun randevusunu hep reddetti'

Erdoğan'la Abdullah Gül bir araya mı geliyor?

Erdoğan'la Abdullah Gül bir araya mı geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.