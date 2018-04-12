AK Parti'li kadınlar, Reyhanlı ve Kilis'teki askerleri ziyaret edecek

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lüftiye Selva Çam başkanlığında kadın milletvekilleri, MKYK üyeleri ve il başkanları, yarın Reyhanlı ve Kilis bölgelerindeki askerleri ve şehit ailelerini ziyaret edecek.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrelerde, il ve ilçe toplantılarında bir araya geldikleri teşkilat üyelerinin Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden itibaren Mehmetçik için ettikleri duaları, ördükleri çorapları ve çeşitli hazırlıkları kendileriyle paylaştıklarını söyledi. Kendilerinin de en kısa zamanda Mehmetçiği ziyaret ederek, selamlarını iletmek için söz verdiklerini anlatan Çam, şunları kaydetti:

"Şimdi sözümüzü tutacağız. Kadınlarımız, sınırlarımıza dayanan terör bataklığını kurutmak ve ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimizin yuvalarına dönmesi için sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçiğimizin yanında yer almak için büyük istek duyuyor. Birçoğunun ya oğlu ya yeğeni ya ağabeyi ya da bir komşusu asker ocağında. Hepimiz heyecanlıyız, Türkiye'nin kadınlarını temsilen cuma günü dualarımızı, minnetimizi, muhabbetimizi ifade etmek üzere yola çıkacağız. Şehitlerimizin ailelerini ziyaret edeceğiz, hallerini hatırlarını soracağız."