HABER

AK Parti'li kadınlar, Reyhanlı ve Kilis'teki askerleri ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam: - "Kahramanlarımıza Türkiye'nin dört bir yanındaki annelerinin, ablalarının, kardeşlerinin duygularını yansıtan mektupları ile selamlarını götüreceğiz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lüftiye Selva Çam başkanlığında kadın milletvekilleri, MKYK üyeleri ve il başkanları, yarın Reyhanlı ve Kilis bölgelerindeki askerleri ve şehit ailelerini ziyaret edecek.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrelerde, il ve ilçe toplantılarında bir araya geldikleri teşkilat üyelerinin Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden itibaren Mehmetçik için ettikleri duaları, ördükleri çorapları ve çeşitli hazırlıkları kendileriyle paylaştıklarını söyledi. Kendilerinin de en kısa zamanda Mehmetçiği ziyaret ederek, selamlarını iletmek için söz verdiklerini anlatan Çam, şunları kaydetti:

"Şimdi sözümüzü tutacağız. Kadınlarımız, sınırlarımıza dayanan terör bataklığını kurutmak ve ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimizin yuvalarına dönmesi için sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçiğimizin yanında yer almak için büyük istek duyuyor. Birçoğunun ya oğlu ya yeğeni ya ağabeyi ya da bir komşusu asker ocağında. Hepimiz heyecanlıyız, Türkiye'nin kadınlarını temsilen cuma günü dualarımızı, minnetimizi, muhabbetimizi ifade etmek üzere yola çıkacağız. Şehitlerimizin ailelerini ziyaret edeceğiz, hallerini hatırlarını soracağız."

Milletvekilleri, MKYK üyeleri ve il başkanları ile Kilis ve Reyhanlı'da 4,5 milyon üyeyi temsilen Mehmetçik ile kucaklaşacaklarını dile getiren Çam, illerdeki teşkilat üyelerinin hazırladıkları küçük hediyeleri de Mehmetçiğe ileteceklerini bildirdi.

Çam, hediyelerin içinde Mehmetçiğe ve şehit ailelerine yönelik mektupların da yer aldığını aktararak, "Kahramanlarımıza Türkiye'nin dört bir yanındaki annelerinin, ablalarının, kardeşlerinin duygularını yansıtan mektupları ile selamlarını götüreceğiz." dedi.

Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!
Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ankara Milletvekili Lüftiye Selva Çam Kilis reyhanlı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.