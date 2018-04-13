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AK Parti'li kadınlardan Mehmetçiğe destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam: - "Sınırımızda yakın komşuluk içinde olduğumuz Suriye halkının bekası ve sınırlarımızın güvenliği için askerlerimiz var gücüyle çalışıyor. Bizler de halk olarak, askerlerimizin yanında olduğumuzu bir nebze olsun hissettirebilmek amaçlı bugün buradayız. Dilimizle değil gönlümüzle konuşmak için buradayız"

HATAY (AA) - AK Parti'li kadınlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için destek ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lüftiye Selva Çam, AK Parti Milletvekilleri Ayşe Keşir, Hatice Dudu Özkal, Canan Candemir, Tülay Kaynarca, Fatma Güldemet Sarı, MKYK üyeleri ve il kadın kolları başkanları, Reyhanlı Hac Konaklama Askeri Üs Tesislerine geldi.

Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen kermeslerde toplanan parayla il ekonomisine katkıda bulunması amacıyla Reyhanlı esnafından satın alınan hediyelerin bulunduğu kolileri, Üs Komutanı Piyade Yüzbaşı Özgür Güngör'e teslim etti.

Heyet, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Heyet daha sonra 3 ayrı grup halinde, Reyhanlı'ya düzenlenen roket ve füze saldırılarında hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi, Rıfat Sinirli ve Fatma Avlar'ın ailelerini ziyaret etti.

Çam, Avlar ailesini ziyaretinin ardından basına açıklamada bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın önemine değinen Çam, "Sınırımızda yakın komşuluk içinde olduğumuz Suriye halkının bekası ve sınırlarımızın güvenliği için askerlerimiz var gücüyle çalışıyor. Bizler de halk olarak, askerlerimizin yanında olduğumuzu bir nebze olsun hissettirebilmek amacıyla bugün buradayız. Dilimizle değil gönlümüzle konuşmak için buradayız." diye konuştu.

Çam, bu ziyaretle biraz olsun askerlerin gönlüne dokunabilmeyi arzu ettiklerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletveki

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