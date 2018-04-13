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AK Parti’li kadınlardan Mehmetçik ile Kilislilere destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam öncülüğündeki kadın MYK üyeleri, milletvekilleri ve 81 ilin kadın kolları başkanları, Mehmetçik ve Kilis halkına destek olmak amacıyla kente geldi.AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, beraberindeki kadın milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, 81 ilden gelen kadın kolları başkanlarıyla birlikte AK Parti Kilis İl Teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam öncülüğündeki kadın MYK üyeleri, milletvekilleri ve 81 ilin kadın kolları başkanları, Mehmetçik ve Kilis halkına destek olmak amacıyla kente geldi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, beraberindeki kadın milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, 81 ilden gelen kadın kolları başkanlarıyla birlikte AK Parti Kilis İl Teşkilatını ziyaret etti. Başkan Çam ve beraberindeki heyet, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Neşet Yıldırım ile AK Parti il ve ilçe teşkilat üyeleri tarafından karşılandı.
Başkan Toprak, Başkan Çam ile beraberindeki heyeti Kilis’te ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Genel merkezimizden gelen kadın kolları genel başkanımız ve beraberindeki heyetle birlikte getirdikleri eşyaları jandarmaya teslim edeceğiz. Buradan bir şey ifade etmek istiyoruz. Biz iyi bir teşkilatız, kadın kollarımız bizden daha iyi bir teşkilat, kadın kollarımız gece gündüz demeden çalışıyor" dedi.
AK Parti Kilis Milletvekili Polat, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi vererek, "Milletimiz birlik ve dirlik içerisinde ordusunun yanında. Sımsıkı kenetlenerek, zaferi bize hediye etti. Biliyorsunuz bu tür mücadeleler cephede kazanılmıyor. Topyekun bir milletin ateşe gitmesiyle sağlanıyor. Biz bunu gördük, bundan sonra birlik ve beraberlik devam ettiği sürece terör, Fırat’ın doğusundan da çekilecek. Kandil’den de çekilecek. Nerede yuvalanmışlarsa oradan çekilecekler” ifadelerini kullandı.
Başkan Çam ise yaptığı konuşmada, AK Parti’li kadın yöneticilerle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün burada dilden değil gönülden konuşmaya geldik. Bizim ülkemizin refahı için sınırlarımızın ötesinde Suriyeli kardeşlerimiz için, bizler için hizmet veren askerlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için buraya geldik. Şubat ayından beri tüm kadın kolları il başkanlarımızın buraya gelmek için özel bir talepleri vardı. Nasıl Cumhurbaşkanımıza her gördükleri yerde Reis bizi Afrin’e götür diyorlarsa, bizi de gördüklerinde başkanım biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Askerlerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Onları en azından gönlümüzden geçen mektuplarımızı iletmek istiyoruz. İhtiyaçları olmasa bile bizde bir kültürü vardır. Hepimizin bildiği bir kültürü vardır. Askere giden ailelere bir çorap, çamaşır, havlu götürülür. Biz kendi ellerimizle yaptığımız onların ihtiyacı olmasa bile iletmek istediğimiz hediyelerimiz var. Bunları hep beraber hazırlayıp askerlerimize teslim edelim dedik. İşte bunun için bugün buradayız. Mübarek bir günde buradayız. Bunun için de çok mutluyuz tüm kadınlarımızın sesi olmaya geldik” diye konuştu.
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin tarafından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’a dünyaca ünlü Kilis yorganı hediye edildi.

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