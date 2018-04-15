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AK Partili Karaaslan : Milli mücadele ruhuyla bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 20:46 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bulunan AK Parti Genell Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2019’da, 1919’da verilen Milli Mücadele ruhuyla bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacağız.

AK Partili Karaaslan : Milli mücadele ruhuyla bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacağız

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bulunan AK Parti Genell Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2019’da, 1919’da verilen Milli Mücadele ruhuyla bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacağız. Yüz yıl önce ortaya koyduğumuz, bugün dahi dipdiri olan inancımız ve mücadele ruhumuzla ülkemizi 2019’a bugünkünden çok daha güçlü bir şekilde ulaştıracağız” dedi.
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Karaaslan, “Evladım anasız büyür ama vatansız asla, diyen Nene Hatun gibi, yüreği vatan sevdasıyla dopdolu, gözü kara Kara Fatma gibi bugün de cesareti ve vatan aşkıyla destan yazan kadınlarımız var. Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen söz konusu vatanın bütünlüğü, milletin birliği olunca meydanları boş bırakmayan kadınlarımız var. Bunu 15 Temmuz gecesi de tüm dünyaya gösterdik. Aynaya baktığımızda gördüğümüz yalnızca kendi yüzümüz değil, Nene Hatun’un, Kara Fatma’nın, Şerife Bacı’nın simasını görüyoruz. Onların kararlı ve iman dolu bakışlarını görüyoruz. Kadınlarımız her devirde, cepheler değişmiş olsa da, silahlar, teknolojiler farklılaşmış olsa da destan yazmıştır ve yazmaya devam etmektedir” diye konuştu.
2019'un önemine değinen Çiğdem Karaaslan, "1919’un başladığı bu şehirde, ilk adımın atıldığı, Milli Mücadele’mizin meşalesinin yakıldığı Samsun’da 2019 çok daha farklı bir anlama sahiptir. 2019’da, 1919’da verilen Milli Mücadele ruhuyla bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacağız. Yüz yıl önce ortaya koyduğumuz, bugün dahi dipdiri olan inancımız ve mücadele ruhumuzla ülkemizi 2019’a bugünkünden çok daha güçlü bir şekilde ulaştıracağız” dedi.

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AK Partili Karaaslan : Milli mücadele ruhuyla bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacağız

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