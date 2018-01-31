AK Partili Karacan hiç kimsenin toprağında gözümüz yok

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye'nin gündeminde Zeytin Dalı Harekatı olduğunu belirterek,Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizim topraklarımızda gözü olanların da Allah'a çok şükür gözünü oymaya gücümüz de var, kudretimiz de var, her şeyimiz de var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Edirne'de partilileriyle bir araya geldi. Partililere hitaben konuşan Karacan, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını söyleyen Karacan, Türkiye eskisi gibi dış ülkelere bağımlı bir ülke de değil. Çevresiyle, komşularıyla, dostluk içerisinde geçinirken, gücünü halktan alan halkınla beraber tüm dünyada gücünü ispatlayan bir ülke. Eskiden komşularımıza yeri geldiği zamanmuhtaçken, 1 milyar dolar için IMF kapılarında beklerken bugün Türkiye, kendi helikopterini, kendi deniz altısını üreten, gemisini üreten uçağın motorlarını yapanyakında da kendi arabasını yapan ülke haline geliyor. Bu sizlerin verdiği destek ile AK Parti sayesinde oluyor dedi.Türkiyeartık ekonomisiyle uluslararası devlet olma yolunda bir kat daha ilerlediğini anlatan Karacan, Türkiye'nin bir çok şekilde önü kesmeye çalıştılar. AK Parti iktidarının bu 16 yıllık serüveninde, Türkiye ve davasında hizmet etme yolunda yol alırken birçok sefer önüne kesme gayretleri oldu. Çeşitli dava açtılar,hepiniz bunları yaşadınız. Parti kapatmasından tutun, 17-25'i yaşadık. MİT, TIR'larını yaşadık. Gezi eylemlerini yaşadık. En önemlilerinden bir tanesi 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün kalkışmasını yaşadık. Ne yaptılar Biz bunların Türkiye'deki AK Parti iktidarını durduramadık, Sayın Recep Tayip Erdoğan'ı durduramadık ama biz bir şekilde bunu durdurmamamız lazım dediler.Allah'a çok şükür, şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu ama yine durduramadılar. Daha sonra biz bunlarla baş edemedik ekonomiyle oynayalım da acaba ekonomi üzerinden Türkiye'yi alt edebilir miyiz düşüncesine girdiler. Peki ne oldu Türkiye ekonomisinde 2017 de yılın ilk çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Türkiyeartık ekonomisiyle,her türlü güçleriyle uluslararası devlet olma yolunda her zaman bir kat daha ilerliyor. Peki bu komşularımızın, müttefiklerimizin hoşuna mı gidiyor Gitmiyor. Liderimiz sayesinde biz Allaha çok şükür çok farklı yerlere geliyoruz dedi.Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye'nin gündeminde Afrin operasyonu olduğunu belirterek, Zeytin Dalı Harekatı var. Ben şimdi çok açık yüreklilikle genel başkan yardımcısı olarak ta, bir vatandaş olarak da söyleyebilirim. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizim topraklarımızda gözü olanların da Allah'a çok şükür gözünü oymaya gücümüz de var, kudretimiz de var, her şeyimiz de var. Bizim amacımız ülkemizin sınırlarını korumak. Ülkemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın hakkını, can güvenliğini, mal güvenliğini korumaktır. Liderimizin de amacı gayesi bu. Zeytin Dalı Harekatı'nda inşallah başarıya eripTürkiye'nin sınır güvenliği için başarılı çıkacağımıza bizler tüm kalbimizle inanıyoruz. Tabi ki bu harekatın en büyük amaçlarından birisi de ülkemizde bulunan 3 milyon Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmelerine sağlamak. Bizim en önemli görevlerimizden birisi de budur şeklinde konuştu. Karacan, daha sonra kentteki sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.