AK Partili Karacan: Topraklarımızda gözü olanın gözünü oymaya gücümüz var

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili "Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok; ama bizim topraklarımızda gözü olanların da Allah'a çok şükür gözünü oymaya gücümüz de var, kudretimiz de var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Edirne'de partililerle bir araya geldi. AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda hitap eden Karacan, "Türkiye, eskisi gibi dış ülkelere bağımlı bir ülke de değil. Çevresiyle komşularıyla dostluk içinde geçinirken, gücünü halktan alan, halkınla beraber tüm dünyada gücünü ispatlayan bir ülke. Eskiden, komşularımıza yeri geldiği zaman muhtaçken, 1 milyar dolar için IMF kapılarında beklerken, bugün Türkiye, kendi helikopterini, kendi deniz altısını üreten, gemisini üreten, uçağın motorlarını yapan, yakında da kendi arabasını yapan ülke haline geliyor. Bu, sizlerin verdiği destek ile AK Parti sayesinde oluyor" diye konuştu.